Barcelona to spraví prvý raz v histórii. Predá názov Camp Nou

BARCELONA. Španielsky futbalový klub FC Barcelona urýchli predaj názvu svojho štadióna na komerčné účely.

Stane sa tak prvýkrát od otvorenia Camp Nou v roku 1957. Ročný výnos zo získaných zdrojov venuje klub na boj proti pandémii koronavírusu.

Pôvode plánovala Barcelona predaj marketingových práv až v roku 2023 a počítala s celkovým príjmom 300 miliónov eur za 25 rokov. Peniaze chcela využiť na rekonštrukciu štadióna a klubových zariadení.

Podľa viceprezidenta klubu Jordiho Cardonera, ktorý sám prekonal ochorenie Covid-19, súčasná charitatívna iniciatíva nenaruší budúce plány.

"Chceli sme vyslať jasnú správu. Prvýkrát v histórii je k dispozícii komerčné využitie Camp Nou a všetky peniaze pôjdu na humanitárne účely. Prežívame ťažké obdobie, preto sme sa rozhodli nasadiť do boja aj náš klenot," povedal Cardoner.