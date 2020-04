Slováci už vedia, kedy by mali hrať proti Írom

UEFA predostrela návrh termínov.

21. apr 2020 o 17:23 TASR

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) v utorok opäť potvrdila zámer dokončiť ligové súťaže napriek koronakríze.

Podľa generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu Petra Palenčíka UEFA predstavila ďalšie návrhy termínov, aby sa mohli začať kvalifikácie na novú sezónu európskych pohárov.

K návrhu sa národné asociácie majú vyjadriť do začiatku mája.

"Zároveň UEFA chce, aby sa dohrala aj táto sezóna pohárových súťaží," objasnil Palenčík.

UEFA predostrela aj kalendár barážových zápasov o postup na majstrovstvá Európy, ktoré sú preložené na budúci rok, aj zápasov novej edície Ligy národov.

Týka sa to aj Slovenska, ktoré v baráži o postup na EURO narazí na Írsko.

"Televízne spoločnosti navrhujú, aby sa v septembri hrali iba stretnutia Ligy národov. V októbri by sa odohrali dva duely Ligy národov aj jeden barážový (týkalo by sa to aj súboja Slovensko - Írsko - pozn. red.). A rovnako by to bolo i v novembrovom asociačnom termíne," priblížil Palenčík.

Pôvodný termín baráže medzi Slovenskom a Írskom bol 26. marec.

Ak Slováci zvíťazia, o účasť na finálovom turnaji si zahrajú proti úspešnému z dua Bosna a Hercegovina - Severné Írsko na pôde súpera (podľa posledného návrhu v novembri).

Slováci v prípade postupu budú hrať na záverečnom turnaji v E-skupine proti Poľsku, Švédsku a Španielsku.