Hráči priberajú, peňazí bude málo. Dedinský futbal čakajú ťažké časy

Z krízy majú radosť aspoň dedinské ihriská.

22. apr 2020 o 13:08 Ivan Mriška, Róbert Andrejov

BRATISLAVA. Kostol, krčma a futbal. Tri tradičné symboly slovenskej dediny. Pandémia koronavírusu mení aj zaužívané rituály.

Fanúšikovia aj dedinské futbalové superstars sedia doma na zadku a po trávnikoch sa preháňajú akurát túlavé psy. A čo je horšie, chýba vízia. Nik si zatiaľ netrúfne odhadnúť, kedy začnú na štadióny opäť kráčať davy.

"Dostávame informácie z mnohých klubov, že po predčasnom ukončení sezóny na dedinách doslova zastal život. Veď futbal je v mnohých obciach jedinou zábavou," opisuje Ladislav Matejka, sekretár Stredoslovenského futbalového zväzu.

Pandémia koronavírusu a s ňou spojené prísne opatrenia však môžu podľa Matejku priniesť dedinskému futbalu aj jednu pozitívnu zmenu. Návštevnosť na zápasoch nižších súťaží totiž v poslednom čase klesala.

"Už nikdy to nebude také ako kedysi, ale teraz sú ľudia doslova hladní po futbale. Je to, ako keď si človek v lete chystá sánky na zimu. Túto sezónu sme nadobro stratili, no všetci pevne veríme, že tá nasledujúca sa začne bez omeškaní," dodáva Matejka.

Šéf BFZ chcel sezónu zrušiť

"Som optimista a verím, že sa čoskoro opäť stretneme na štadiónoch. Futbal nám už všetkým chýba. Boli sme zvyknutí na zápasový adrenalín, pravidelný tréningový proces. Ihriská osireli a sme v obavách, ako a kedy sa vrátime do normálu," hovorí Marián Rybár, funkcionár piatoligových Zemianskych Kostolian.

Západoslovenský, Stredoslovenský aj Východoslovenský futbalový zväz už anulovali výsledky aktuálnej sezóny a súťaže predčasne ukončili. Podobné kroky preto čakajú aj miestne oblastné inštitúcie.

"Rozhodnutie o konci sezóny bolo správne a určite nie unáhlené. Budúcnosť vidím veľmi pesimisticky, podľa mňa sa nebude hrať ani v lete," tvrdí bývalý ligový futbalista a v súčasnosti funkcionár Vladimír Goffa.

"Ide o bezpečnosť a zdravie nás všetkých a to je prvoradé. Futbal sa dostal na druhú koľaj, ale som presvedčený, že čoskoro sa situácia zlepší a budeme sa opäť tešiť na majstrovské zápasy," dopĺňa Rybár.

Výnimkou je Bratislavský futbalový zväz, ktorý oficiálne ročník zatiaľ neukončil.

"Ak by to bolo na mne, sezóna je dávno zrušená. Výkonný výbor sa však rozhodol čakať na rozhodnutie SFZ ako nadriadeného orgánu. Isté však je, že na viac ako 99 percent sa hrať nebude. A ohrozená je aj budúca sezóna, veď hlavným ohniskom nákazy je Bratislava," myslí si predseda BFZ Juraj Jánošík a dodáva:

"Keby aj nastal zázrak a vláda v máji otvorí futbalové štadióny, nie je mysliteľné, aby amatérski futbalisti hrali systémom sobota - nedeľa. Teraz sú doma, jedia, pijú pivo a priberajú. Ak by sme ich nútili takto hrať, akurát by sa zranili."

Budú sa musieť uskromniť

Ľudia, ktorí sa roky pohybujú v nižších futbalových súťažiach, sa zhodujú, že kluby a hráčov čakajú veľmi ťažké časy.