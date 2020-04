Liverpool má ešte nádej, Hontianska Vrbica už ani tú

Líder šiestej ligy mal trinásťbodový náskok.

22. apr 2020 o 13:10 Ivan Mriška

HONTIANSKA VRBICA. Hrajú v červených dresoch ako anglický futbalový tím FC Liverpool a so suverénom Premier League môžu mať spoločný osud.

Na Slovensku hrajú stovky futbalových súťaží, no azda nik nemal pred vypuknutím pandémie v lige taký obrovský náskok ako Hontianska Vrbica.

So 46 bodmi a impozantným skóre 58:6 jasne kraľovala v šiestej lige ObFZ Levice. Na čele mala náskok dvanásť bodov a o postup by ju obral iba ak zázrak. Alebo čosi iné. Vírus.

"Nebudeme si klamať, po informácii o predčasnom konci sezóny zavládlo v dedine veľké sklamanie. Zaskočilo nás to, ale plne to chápeme. Naším cieľom bolo dohrať súťaž bez prehry a postúpiť do piatej ligy," uviedol tréner Karol Pilinský.

Futbal má v obci so 600 obyvateľmi veľkú tradíciu, v minulosti sa tu hrala aj štvrtá liga.

"S hráčmi sme si dali novú výzvu. Spraviť veľký návrat, v budúcej sezóne sa vrátiť na čelo a vybojovať majstrovský titul. Máme výborné mužstvo, a tak verím, že sa nám to podarí. Vždy sa snažím nejako hráčov motivovať, minule som ich zobral na zápas Bayernu Mníchov, teraz som im sľúbil dovolenku na päť dní v Chorvátsku," dodal.

Aj fanúšikovia na sociálnych sieťach vyslovili futbalistom z malej dedinky na Tekove podporu a uznali ich kvality.

"Myslím, že v okrese nikto nepochyboval, že by chlapci z Hontianskej Vrbice potvrdili svoju suverenitu aj v jarnej časti. Žiaľ, zasiahla vyššia moc," napísal Jozef Seneši.

O zaslúženom postavení Vrbice nepochybujú ani v tíme zo Žemberoviec, ktorý bol po jeseni štvrtý a zaostával za lídrom o trinásť bodov.

"Našou ambíciou bolo skončiť aspoň za Vrbicou, ktorá má v lige najlepšie mužstvo a ktorá bola zaslúžene na prvom mieste. Majú vyrovnaný káder a kvalitu na každom poste.

Keď sa to spojí s dlhoročnými skúsenosťami Vrbice z piatej ligy, myslím si, že by boli zaslúženým majstrom tohto ročníka. Chalanov tam poznám osobne všetkých, keďže som tam aj ja hrával, preto by som im doprial titul," vravel Tomáš Vanya, kapitán druhého tímu tabuľky.

Liverpool má aspoň nádej, oni už nie