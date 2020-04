Najhoršie je na tom Anglicko. Straty klubov v Európe sa rátajú na miliardy

Zverejnili predpovede finančných strát.

22. apr 2020 o 12:40 SITA

BRATISLAVA. Podľa analýzy spoločnosti KPMG futbalové kluby v Európe môžu vinou krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu prísť až o 4 miliardy eur.

Drvivá väčšina športových podujatí vrátane futbalových duelov "stojí" už viac ako mesiac a zatiaľ nie je známe, kedy sa tieto súboje uskutočnia. Z toho plynú rastúce straty klubov, líg a federácií.

"Tlak na odohranie zostávajúcich zápasov v top futbalových ligách však narastá, keďže kluby môžu prísť o stovky miliónov eur len na vysielacích právach a reklamách.

Najvyšší podiel príjmov z vysielania má anglická Premier League - až 58,9 percenta. Ak by sa v Anglicku v tejto sezóne už neodohral žiaden zápas, výpadok príjmov z vysielania by presiahol miliardu eur," referuje KPMG.

Premier League môže prísť o miliardu

Podľa analýzy kluby v anglickej, španielskej, nemeckej, talianskej a francúzskej najvyššej futbalovej súťaži môžu prísť až o 2,45 miliardy eur iba v súvislosti s príjmami z televíznych práv. To všetko v prípade, ak sa súťaže v týchto krajinách v sezóne 2019/2020 už nerozbehnú.

Kým v Anglicku, Taliansku, Španielsku a Francúzsku sú príjmy z vysielania hlavným zdrojom celkových príjmov, v Nemecku prevyšujú príjmy z reklamy.

"Klubom navyše hrozí, že prevádzkovatelia vysielania môžu v prípade úplného zrušenia zápasov a nedokončenia sezóny požadovať pomerné vrátenie peňazí.

Ak by sa v tejto sezóne už neodohral žiaden zápas, najviac by na príjmoch z vysielania stratila anglická Premier League. Nedohraním zostávajúcich 92 zápasov by kluby prišli o 1,15 až 1,25 miliardy eur," uvádza sa v štúdii.

Väčšie kluby dopadnú lepšie

Kluby od prerušenia súťaží prichádzajú o priame príjmy z organizácie domácich duelov.

"Je zaujímavé, že čím väčší a finančne silnejší je klub, tým menej výrazná by bola strata pre ich celkovú finančnú výkonnosť, aj keď zvyčajne majú väčšie štadióny a vyššiu účasť na stretnutiach, a teda aj vyššie príjmy zo stretnutí.

Okrem právnych aspektov sa kluby tiež musia rozhodnúť, či a ako budú odškodňovať držiteľov sezónnych lístkov," referuje KPMG prostredníctvom tlačovej správy.

Zrušenie klubových súťaží v jednotlivých krajinách či na kontinentálnej európskej scéne môže viacero klubov dostať do výrazne "červených čísel" a mnohé organizácie už avizovali, že bez pomoci štátov budú musieť vyhlásiť bankrot.