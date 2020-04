Slovensko môže mať poriadne nabitú jeseň. Očakáva sa až osem zápasov

Okrem baráže zverencov Hapala čaká aj Liga národov.

22. apr 2020 o 13:27 SITA

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia by počas troch jesenných asociačných termínov mohla odohrať až osem súťažných stretnutí.

Na utorňajšej videokonferencii popredných predstaviteľov členských zväzov pod záštitou Európskej futbalovej únie (UEFA) uzrel svetlo sveta možný kalendár barážových stretnutí o postup na budúcoročné ME a zápasov novej edície Ligy národov.

"Tento model preferujú televízne spoločnosti, ktoré navrhujú, aby sa v septembri hrali iba stretnutia Ligy národov.

V októbri by sa odohrali dva duely Ligy národov aj jeden barážový a rovnako by to bolo i v novembrovom asociačnom termíne.

Členské asociácie sa majú k tomuto návrhu vyjadriť do začiatku mája," vyhlásil pre web futbalsfz.sk generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík.

Takýto scenár v súvislosti s barážou o ME, ktorá sa mala uskutočniť koncom marca, načrtol aj maďarský viceprezident UEFA Sándor Csányi, keď uviedol, že duely by sa mohli odohrať v októbri a novembri.

V play off sa predstavia aj Slováci, v semifinále privítajú v domácom prostredí Írov a v prípade úspechu nastúpia vo finále play off na ihrisku Bosny a Hercegoviny alebo Severného Írska.

V 2. skupine B-divízie európskej Ligy národov 2020/2021 sa Slováci stretnú so súpermi z Česka, Izraela a Škótska.