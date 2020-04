Jeden prípad z desaťtisíc. Slovenský talent pribrzdilo nevšedné zranenie

Chodil do triedy pre mimoriadne nadané deti, zaujal vysokým IQ vyše 140. Košický rodák JAKUB HROMADA (23 r.) patril medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. Vyrastal v slávnom Juventuse Turín, kde bol lídrom juniorky. Na svetovom šampionáte do 17 rokov bol kapitánom národného tímu. Pôsobil aj v Sampdorii Janov, Senici či v Plzni. Od roku 2017 je hráčom Slavie Praha. Kariéru šikovného stredopoliara však prenasledujú zranenia. To posledné bolo nevšedné.

Tvrdíte, že iba jeden prípad z desaťtisíc by dopadol ako váš. Môžete to vysvetliť?

Moje zranenie sa zdalo úplne bežné, ale opak bol pravda. Bol to klasický náraz holennej kosti o spoluhráčovu holennú kosť. Prepadol som cez neho, a keď som sa snažil postaviť, už to nešlo. Nedokázal som preniesť váhu na pravú nohu, nebolo to možné.

Po pár týždňoch sa zdalo, že by som mohol znovu trénovať, no bolesti pretrvávali. Po desiatich týždňoch sa zistilo, že ide o opuch kosti spôsobený tým nárazom. A pod tým opuchom sa tvorila aseptická nekróza, čo znamená odumieranie kosti.

Aj na tieto otázky odpovedal Jakub Hromada Kedy mu naposledy merali IQ a aký mal výsledok? Ako vnímajú spoluhráči jeho mimoriadne danosti? Aké zážitky má s hviezdami Juventusu Turín? Ako svoju inteligenciu využíva vo futbale? Prečo má stále talianskeho agenta? Ako vníma trénera Slavie Praha Jindřicha Trpišovského?

Čo nasledovalo?

Štyri mesiace sme to skúšali zachrániť rôznymi terapiami a návštevami hyperbarickej komory, no neúspešne. Tak som musel absolvovať operáciu. Museli mi zlomiť vnútorný členok, aby sa dostali k odumretej časti kosti. Tú mi odstránili a nahradili umelou chrupavkou veľkou jeden krát jeden a pol centimetra.