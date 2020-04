Liga majstrov má ďalší plán. O víťazovi sa má rozhodnúť za 22 dní

Európske pohárové súťaže prerušili pre koronavírus.

23. apr 2020 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Európske futbalové poháre by sa mohli opäť hrať začiatkom augusta. Na vyvrcholenie Ligy majstrov by malo stačiť 22 dní.

Ligu majstrov aj Európsku ligu prerušili v úvode minulého mesiaca po tom, ako naplno prepukla pandémia koronavírusu spôsobujúceho respiračné ochorenie COVID-19, v oboch súťažiach sa v čase pozastavenia konalo osemfinále.



Ako referuje web aipsmedia.com, v Lige majstrov by najskôr odohrali zvyšné odvety spomenutej fázy, ktoré určia posledných štyroch účastníkov štvrťfinále.

V piatok 7. augusta by proti sebe nastúpili Juventus Turín s Olympique Lyon a Manchester City s Realom Madrid, o deň neskôr by druhý diel osemfinálovej konfrontácie čakal na dvojice Bayern Mníchov - FC Chelsea a FC Barcelona - SSC Neapol.

Štyria z ôsmich účastníkov štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 sú už známi. Sú nimi Paríž St. Germain, Atlético Madrid, RB Lipsko a Atalanta Bergamo.



V rýchlom slede by nasledovalo štvrťfinále najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže, kde sa už nepredstaví minulosezónny víťaz - anglický FC Liverpool.

Úvodné duely by sa mali hrať 11. a 12. augusta, odvety 14. a 15. augusta. Prvým semifinálovým stretnutiam predbežne vyčlenili 18. a 19. august, odvety by sa mali uskutočniť 21. a 22. augusta. Finále sa má konať 29. augusta v pôvodne naplánovanom dejisku - tureckom Istanbule.

Očakáva sa, že v podobných termínoch ako Liga majstrov by sa mala dohrávať aj Európska liga. V EL je situácia komplikovanejšia a z časového hľadiska náročnejšia. Treba ešte odohrať všetky odvetné zápasy osemfinále plus na španielske a talianske tímy čakajú aj prvé súboje osemfinále. Ide o stretnutia FC Sevilla - AS Rím a Inter Miláno - Getafe CF.