Doteraz ma volajú ufón. Demitra ukázal, že hokejom sa treba zabávať

Fabuš spomína na legendárne časy.

23. apr 2020 o 13:44 Juraj Berzedi

Peter Fabuš ešte v drese Dukly Trenčín počas play-off so Slovanom Bratislava. (Zdroj: TASR/RADOVAN STOKLASA)

BRATISLAVA. Bola to reklama na hokej. V roku 2005 sa v slovenskej extralige hralo jedno z najlepších play off v histórii. Výrazne k tomu pomohla výluka v NHL.

Slovan Bratislava vtedy posilnili Ľubomír Višňovský a Miroslav Šatan, vo Zvolene mali útok Richard Zedník, Michal Handzuš, Vladimír Országh.

Aj v Trenčíne sa zišiel silný káder, ktorý vyšperkovali Pavol Demitra, Marián Hossa a Marián Gáborík.

Reprízu kľúčových zápasov spred pätnástich rokov si mohli diváci pozrieť z archívu na RTVS. Aj priami aktéri si mohli zaspomínať na neľútostné hokejové bitky.

"Výborne sa na to pozeralo a spomínalo. Keď sa nezačala NHL a na Slovensko prišli veľké hviezdy zo zámoria, bolo to úžasné," hovorí bývalý trenčiansky hokejista Peter Fabuš.

Paľo bol príkladom pre všetkých

Mariánovia Hossa i Gáborík odišli v polovici sezóny do Švédska. Trenčania mali najvyššie ambície, túžili po majstrovskom titule. Preto sa obaja na play off do Dukly vrátili.

"Paľo Demitra ostal celý ročník v Trenčíne," spomína Fabuš.

Demitra bol najväčšou hviezdou súťaže. V základnej časti suverénne ovládol kanadské bodovanie, keď v 54 zápasoch strelil 28 gólov a pridal 54 asistencií.

"Paľo bol obrovská osobnosť. Všetkým v kabíne ukázal, že hokejom sa treba v prvom rade zabávať. Nikdy mu nechýbal úsmev na tvári," pokračuje Fabuš.

Vo výlukovej sezóne bol štvrtým najproduktívnejším Trenčanom. Pred ním boli len tri hviezdy z NHL, ktoré znenazdajky zmenili celé fungovanie v kabíne.