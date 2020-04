V Španielsku nestrácajú čas. Chcú spustiť ligu, Bale je proti

Hráč Realu varuje pred skorým návratom na ihriská.

24. apr 2020 o 10:23 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

MADRID. Útočník Gareth Bale z Realu Madrid si myslí, že španielska La Liga by mala počkať s obnovením zápasov. Podľa agentúry AFP by sa súťaž mala rozbehnúť po celoplošnom testovaní hráčov, ktoré by mali absolvovať 28. a 29. apríla.

Súvisiaci článok Ondrejka: Iný kúpi jachtu, náš majiteľ nalial do klubu 20 miliónov Čítajte

Vedenie súťaže chce obnoviť zápasy čo najskôr, aby čo najmenej minimalizovalo finančné straty.

"Každý chce hrať futbal, ale najdôležitejšou vecou je, aby sme boli v bezpečí, nechceme sa vrátiť na ihriská príliš skoro. Musíme sa uistiť, že všetko bude bezpečné, aby sme sa vyhli druhej vlne vírusu," povedal waleský reprezentant.

Rafael Ramos zo španielskej asociácie lekárov futbalových tímov uviedol, že La Liga sa plánuje vrátiť k akcii v niekoľkých etapách. Najskôr chcú všetkým hráčom urobiť testy, ktoré by sa mali opakovať každé tri dni. Prezident súťaže Javier Tebas prezradil, že pracuje s niekoľkými scenármi.

"Možno sa La Liga obnoví už 29. mája, ale môže to byť aj 7. júna alebo dokonca až 28. júna."