Pavlas: Bol som ako telo bez duše. Nemohol som prísť ani na Slovan

Keď prvýkrát zdvihol telefón, povedal, že nemôže hovoriť, lebo rozdáva obedy. Pri druhom pokuse sa ozval ženský hlas: "Manžel nakladá makrely. Keď skončí, zavolá vám."

Aj sa tak stalo.

"Mal som náročný deň. Naložil som asi 250 makrel. Môžete mi zavolať zajtra ráno? Budem na rybačke," vravel bývalý český hokejista PETR PAVLAS, ktorý zanechal silnú stopu v Slovane Bratislava.

Podľa predošlého dňa to vyzerá, že sa nenudíte ani v období koronavírusu. Čomu všetkému sa venujete?

Momentálne sa starám o krčmu, ktorú prevádzkujem. Je v okrajovej časti Olomouca. Pre koronavírus, ktorý tu teraz vyčíňa, sa musím nejako živiť. Počas obeda mám otvorené okienko, kde vydávam menučko. Cez víkend zase pečiem makrely.

Ako kríza ovplyvnila váš podnik?

Máme štvrtinové tržby. Ľudia majú strach a nikto poriadne nevie, čo si má o tejto situácii myslieť. Väčšina ľudí je zalezených doma. Časy sú momentálne veľmi zlé.

Ráno si chodievate oddýchnuť na rybačku?

Áno, väčšinou pred prácou idem na ryby, aby som našiel psychickú silu. Je to môj rituál. Teraz mám viac času, lebo výdajové okienko mám otvorené len cez obed. Na rybách čerpám energiu, kým sa opatrenia uvoľnia a prevádzka začne normálne fungovať.

Čo ďalšie povedal Petr Pavlas? Prečo mal po skončení kariéry psychické problémy?

Čím je prechod do bežného života pre športovca náročný?

Dvakrát šiel na Slovan, ale v Brne sa vždy otočil. Prečo?

Prečo si povedal, že nebude počítať góly, ktoré strelí po ľade?

Ako vnímal, keď mu v Nitre letel okolo hlavy sklenený pollitrák?

Ako si spomína na oslavy titulu v bratislavskom bare Casey?

Pred zápasom vypil veľa pív a bol najlepší na ľade. Ako je to možné?

Slovenskí diváci vás teraz môžu pravidelne vidieť v televízii v archívnych zápasoch Slovana. Keď vás do Bratislavy pritiahol ako 34-ročného tréner Miloš Říha, pomysleli ste si, že získate štyri tituly?

To určite nie. Slovan mi prebral zmluvu z Havířova, ktorá platila do konca sezóny. Všade, kde som hral, skončil som najlepšie druhý. Na majstrovstvách sveta juniorov i v českej extralige. Do Slovana som šiel s tým, že by bolo pekné získať titul. Podarilo sa to hneď v prvej sezóne. Potom som myslel, že skončím.

Napokon ste v Slovane ostali dlhých sedem rokov. Ako je to možné?

Vždy som zmluvu predlžoval len o ďalší rok. Môže za to zrejme vtedajší generálny manažér Slovana Maroš Krajči. Po sezóne mi vždy hovoril: "Dedko, ešte ťa potrebujeme."