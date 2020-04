Diváci k Tour patria. Bez nich by sa preteky nemali konať, vraví legenda

BRATISLAVA. Kedysi mu tlieskali milióny ľudí. Hviezdou sa stal nielen doma v Belgicku, ale po celom svete.

Aj krátko pred 75. narodeninami si slávny cyklista Eddy Merckx chodí zajazdiť na bicykli.

"Ale už si to tak neužívam. V októbri som spadol a odvtedy ma bolí bedrový kĺb aj chrbát. Mal som ísť teraz na magnetickú rezonanciu, lenže pre koronavírus nemôžem," hovoril Merckx v rozhovore pre denník Het Nieuwsblad.

Stacionárne bicykle nemá rád

Na bicykli jazdí pravidelne, aby si zachoval vitalitu a zdravie. Pre bolesti chrbta však musel ubrať a teraz jazdí už len po rovine. Na kopce je vraj alergický.

Víťaz všetkých Grand Tour aj všetkých slávnych klasík patrí do skupiny populácie, ktorú najviac ohrozuje vírus SARS-CoV-2.

Merckx vraví, že má obavy.

"Keď sledujete, čo všetko sa deje, tak vám to nie je jedno. Mám isté obavy. A ak o niečo neskôr príde aj druhá vlna ochorenia, môže to byť veľmi náročná situácia. Dúfajme, že to čo najskôr prejde," hovorí.

Všetky profesionálne športy sa snažia s koronakrízou bojovať, ako sa dá. Cyklisti skúšajú organizovať virtuálne preteky na stacionárnych bicykloch.

"Sledoval som Okolo Flámska na trenažéroch, ale bez toho, aby šli cyklisti po skutočných kamenných cestách, je to nanič. Nie som fanúšikom stacionárnych bicyklov. Ani by som na nich nechcel jazdiť," komentuje pokusy cyklistov o nové preteky.

Radšej žiadna Tour

Či sa cyklistická sezóna spustí, stále nie je jasné. Viaceré cyklistické krajiny ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko zasiahol vírus veľmi silno. Počet pozitívnych prípadov klesá len pozvoľne.

Napriek tomu už organizátori Tour de France ohlásili, že preteky by sa mali konať od 29. augusta do 20. septembra. Nie je vylúčené, že to bude bez divákov.

"Lenže bez divákov proste nebude žiadna Tour de France. Veď práve tí fanúšikovia stojaci pri ceste sú súčasťou pretekov. Neberte ma zle, aj ja by som si prial, aby sa Tour v tomto roku konala. Viem, aké dôležité sú tieto preteky pre cyklistov aj pre tímy. Ale osobne by som si zvolil radšej nemať žiadnu Tour, ako organizovať tieto preteky bez divákov. Pripadalo by mi to patetické," vraví legenda.

Merckx počas kariéry vybojoval 525 víťazstiev a je považovaný za najlepšieho cyklistu histórie.