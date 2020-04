Mladíci Liptovského Mikuláša zostúpili. Hľadali sme najférovejšiu cestu, tvrdí Handzuš

Výkonný výbor potvrdil zostup dorastu L. Mikuláša.

24. apr 2020 o 13:20 SITA

BRATISLAVA. Napriek kritike z radov niektorých klubov potvrdil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja svoje rozhodnutie z 15. apríla, ktoré sa týka postupov a zostupov v súťažiach dorastencov a juniorov.

Zamietol tak sťažnosť klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš, ktorý nesúhlasil so zostupom dorastu z extraligy do I. ligy.

"Je to mimoriadna situácia. Pri akomkoľvek našom rozhodnutí by bol niekto nespokojný. Komisia mládeže aj výkonný výbor hľadali najférovejšiu a najšportovejšiu cestu. Tam, kde sa odohralo vyše 50 percent zápasov, bolo možné určiť poradie, vypadávajúcich a postupujúcich,“ povedal podľa HockeySlovakia.sk člen výkonného výboru SZĽH a člen komisie mládeže SZĽH Michal Handzuš.

"Je to situácia, ktorú pred nami nemusel nikto nikdy riešiť, takže pri každom našom rozhodnutí by bol niekto viac a niekto iný menej spokojný. V tomto prípade nemal Liptovský Mikuláš ani teoretickú šancu zachrániť sa, aj keby sa súťaž riadne skončila," komentoval rozhodnutie ďalší člen VV SZĽH Miroslav Lipovský.



Do extraligy dorastu postúpili hráči Zvolena, o úroveň nižšie zostúpili spomenutí Liptáci.

"Výkonný výbor potvrdil, že toto rozhodnutie je správne po legislatívnej stránke, čo potvrdil aj kontrolór SZĽH, a je správne aj po športovej stránke. Veríme, že Liptovský Mikuláš začne pracovať s mládežou tak, aby sa do podobnej situácie nabudúce ani nedostal,“ povedal riaditeľ súťažného oddelenia SZĽH Igor Guryča.