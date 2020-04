Mali odohrať ešte štyri zápasy. Slovenky si na ME nezahrajú, kvalifikáciu ukončili

Pavol Streicher, tréner SR:

"Je to škoda, ale myslím si, že to bolo očakávané a aj pochopiteľné rozhodnutie vzhľadom na celkovú situáciu. Tímy Ruska a Srbska potvrdili v našej skupine oprávnenosť svojho nasadenia na prvých dvoch miestach a je korektné, že sa predstavia na šampionáte. Nás môže mrzieť, že sa kvalifikácia skončila, pretože nášmu družstvu by pomohlo hrať ďalšie štyri zápasy aj vzhľadom na výkonnostný vývoj najmä našich mladých hráčok. Ale situácia je takáto a my to musíme rešpektovať. Čo bude ďalej, je teraz veľká neznáma. Ak to bude možné, chceli by sme mať na konci augusta krátky zraz, pretože ak sa sezóna rozbehne pod+a plánu, už na jeseň by nás mala čakať predkvalifikácia MS."