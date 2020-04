Ledecká baví fanúšikov. Nie, to je skoro, príliš skoro, komentuje svoju jazdu

Zverejnila všetky svoje jazdy.

24. apr 2020 o 19:42 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Počas pandémie koronavírusu sa rozhodla potešiť fanúšikov tým, že na sociálnych sieťach zverejnila všetky svoje jazdy z uplynulej sezóny.

Českej lyžiarke Ester Ledeckej sa v nej darilo.

V hodnotení zjazdu skončila druhá, v alpskej kombinácii tretia a v celkovom poradí Svetového pohára obsadila desiate miesto.

Ročník ukončila v talianskom La Thuile, keď v super-G skončila šiesta.

Si Svindal, si Paris

"Poslala som do éteru všetky svoje jazdy, aby som vám trochu zdvihla náladu. Pre zasmiatie, posielam to, čo mi beží hlavou, keď idem z kopca dolu," napísala k videu svojej záverečnej jazdy.

A následne ju začala komentovať.

"Tak poď, toto sú tvoje preteky, tvoj kopec. Iba tvoj, nikoho iného. Si Aksel Lund Svindal. Si Dominik Paris," vraví, keď ešte vo videu stojí na kopci.

"Podľa mňa celkom dobrý štart, ale zase mi povedia, že som do toho ďobla ako vrabec do hovna," opísala začiatok jazdy.

O čosi neskôr je so sebou nespokojná: "Ale nie, to som zašla príliš snoubordovo. Veľmi vysoko, zbytočne vysoko."

Mávaj a usmej sa, to má babička rada

Ledecká naznačila, že jazdy súperiek si nenechala ujsť. "A teraz pozor, tu to všetky podchádzali. Nie, tiež som to podišla. Bodaj by aj nie, veď je tam hrozná jama," hádže vinu na svah.

Oveľa viac sa jej páčia zjazdárske úseky: "Áno, toto je tvoja pasáž. Lyže ti idú nádherne. Zaujímalo by ma, či mi tiež vlaje cop."

O pár sekúnd sa ale situácia mení.

"Nie, to je príliš skoro, príliš skoro. Nestíham, nestíham, skús to ešte nejako vybojovať. Kde je tá brána, nevidím ju. A je presne tam, kde som si myslela, že bude. Paráda, to je snáď prvý raz, čo sa mi to stalo," baví divákov.

Do cieľa prichádza na solídnom šiestom mieste: "Dobré, šestku mám rada, je to moje obľúbené číslo."

A na záver si ešte plní fanúšikovské povinnosti.

"A teraz hlavne zamávaj divákom a usmej sa, to má babička rada," dodáva známa obojživelníčka, ktorá patrí medzi elitu aj v snoubordingu.