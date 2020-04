Zastavili ho policajti. Stoch dostal v Grécku pokutu

Pravidlá porušujú aj slávni hráči.

24. apr 2020 o 23:11 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Sú zvyknutí na celoživotný stereotyp. Tréning, cestovanie, zápas, regenerácia. Ďalší tréning, znova cestovanie, ďalší zápas, opäť regenerácia.

Navyše, futbalisti sú neustále obklopení ľuďmi. Dennodenne sa stretávajú so spoluhráčmi, trénermi či fanúšikmi.

Aktuálna situácia spôsobená pandémiou koronavírusu preto môže byť pre nich problém.

"Väčšina z nás takú situáciu nezažila. Izolácia je spojená s veľkou škálou psychických zmien. Odohráva sa v nás veľa emócií," vysvetľoval športový psychológ Peter Kuračka pre SME.

Aj preto chcú športovci postupné uvoľňovanie opatrení využiť čo najrýchlejšie. Niektorí z nich však zabudnú dodržať pravidlá.

Najčastejšie používa šestku

Jedným z nich je aj slovenský reprezentant Miroslav Stoch. Hráč PAOK Solún sa momentálne zdržiava v Grécku.

"Uvažovali sme, že by sme šli do Česka, no klub nám zakázal cestovať. Navyše, reštart spoločných tréningov nám postupne odkladajú," uviedol pre denník Šport.

V Grécku platia iné pravidlá ako na Slovensku.

"Keď ideme niekam von, musíme poslať esemesku a zadať jeden z dôvodov, pre ktorý opúšťame domov. Jednotka je cesta do lekárne, dvojka cesta na nákup," pokračoval Stoch.

Súvisiaci článok Slávny brankár sa menil pred očami. Jeho koža zosivela Čítajte

"Najčastejšie používam číslo šesť, na základe čoho môžem vonku behať. Keď vás zastavia policajti, musíte mať pri sebe doklad totožnosti," vysvetlil.

Jednu z policajných kontrol už zažil aj on sám. A nedopadla najlepšie.

"Doplatil som na zábudlivosť. Doma sa nám pokazil bežiaci pás. Do toho prišli veľkonočné sviatky a nemohli nám ho prísť opraviť. Dohodol som sa so spoluhráčom Karolom Šwiderskim, že pôjdeme behať do mesta na dlhú promenádu popri mori," spomínal.

Stoch ale zabudol poslať esemesku a nemal pri sebe ani doklady. Akurát v ten deň ich zastavili policajti.

"Karol síce správu poslal, ale takisto nemal doklad totožnosti. Obaja sme dostali pokutu a už si dávame pozor. Nikde nikoho nebolo, akurát sme aj ukončili tréning, no práve vtedy si nás odchytili. Naša smola," dodal pre Šport.

Nariadenia porušil aj Mourinho

Pokutám sa však nevyhli ani hráči z najprestížnejších líg sveta. A na rozdiel od Stocha, zákon porušili vedome.

Trebárs marocký futbalista Amine Harit ešte v polovici marca využil tréningové voľno od Schalke na to, aby navštívil jeden z barov.

Ten mal byť pre koronavírus zavretý a polícia po polnoci párty ukončila.

Amine Harit (vľavo) v drese Schalke. (zdroj: TASR/AP)

Dvadsaťdvaročný mladík dostal pokutu a okrem nej sa zapojil aj do nadácie "Schalke pomáha," ktorá prispieva potravinovými balíčkami ľuďom v Gelsenkirchene.

Nariadenie vlády porušil aj José Mourinho. Tréner londýnskeho Tottenhamu so svojimi zverencami trénoval v jednom z parkov, pričom hráči nedodržiavali nariadenú vzdialenosť.

"Je nevyhnutné, aby sme sa všetci pridali a dodržiavali vládne pokyny. Tým podporíme našich hrdinov zo zdravotníckych zariadení a pomôžeme zachrániť životy," kajal sa Portugalčan.

Nepovedali mu, ako sa správať v karanténe

Porušením nariadení sa zrejme najviac preslávil Luka Jovič. Útočník slávneho Realu Madrid nedodržal klubom nariadenú karanténu, keď opustil Španielsko a vycestoval do Belehradu.

Hoci srbská vláda stanovila pre občanov vracajúcich sa zo zahraničia až 28-dňovú izoláciu, Joviča už pár hodín po prílete videli zabávať sa v uliciach Belehradu.

Zúčastnil sa na oslave narodenín svojej priateľky.

Súvisiaci článok Ako posilniť imunitu? Pomohli aj pitvy z Talianska Čítajte

"Niektorí ľudia si nedokážu robiť svoju prácu profesionálne a nedali mi konkrétne inštrukcie, ako sa správať v karanténe," bránil sa futbalista.

Joviča následne skritizovali členovia srbskej vlády na čele s premiérkou Anou Brnabičovou.

"Skutočnosť, že sú to športovci a sú bohatí, nezabráni v tom, že budú potrestaní. Buď budú dodržiavať zákony alebo pôjdu do väzenia," pohrozil mu minister vnútra Nebojsa Stefanovič.

Jovič bude vypovedať na belehradskej prokuratúre. Hrozí mu nielen finančný trest, ale dokonca až trojročný pobyt vo väzení.