Za sexuálne zneužívanie si odsedel štyri roky. Tenisová legenda je opäť na slobode

Hewitt zneužíval niekoľko dievčat.

25. apr 2020 o 11:29 SITA

KAPSKÉ MESTO. V dávnej minulosti víťaz všetkých štyroch grandslamových tenisových turnajov v štvorhre či mixe Bob Hewitt sa po takmer štyroch rokoch za mrežami dostal podmienečne na slobodu.

Austrálsky rodák, ktorý sa v roku 1967 stal občanom Juhoafrickej republiky, má aktuálne 80 rokov.

Za mrežami strávil takmer štyri roky zo šesťročného trestu, ktorý dostal za sexuálne násilie na svojich zverenkách, keď pracoval ako tréner.

Bob Hewitt bol v minulosti členom Tenisovej Siene slávy, no z dvorany ho vylúčili po prepuknutí škandálu a obvineniach zo sexuálnych trestných činov.

Za mreže šiel až po 20 rokoch

Bob Hewitt v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia sexuálne napadol a zneužil hneď niekoľko dievčat vo veku 12 - 14 rokov.

Obete sa dočkali spravodlivosti po viac ako 20 rokoch od deliktov sexuálneho násilníka.

Súd ho prvýkrát uznal vinným v marci 2015, za mreže sa dostal až v roku 2016 po neúspešných odvolaniach. Obete boli proti podmienečnému prepusteniu Hewitta.

Keď na svetlo sveta vyplávali jeho činy, vyvolalo to v celej JAR poriadnu vlnu pobúrenia. V krajine je totiž stále vysoká miera násilia na ženách.

Má titul z každého grandslamu

Prvýkrát Hewitta žiadal o podmienečné prepustenie už v septembri 2019, no súd mu nevyhovel, pretože do konania vtedy nezahrnuli aj svedectvá obetí. V novom procese síce ženy vypovedali, no ich názor zostal nevyslyšaný.

Bob Hewitt v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia získal tituly na každom zo štyroch grandslamových turnajov. Celkovo deväťkrát triumfoval v štvorhre a šesťkrát v mixe.

V roku 1974 bol súčasťou víťazného juhoafrického tímu v Davisovom pohári. V roku 1992 ho uviedli do Tenisovej Siene slávy, no po tridsiatich rokoch ho tejto pocty zbavili.