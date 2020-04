Zmenila plány, aby bol manžel pri pôrode. Cibulková pôjde do Viedne

Slovenská tenistka sa čoskoro stane mamičkou.

27. apr 2020 o 16:49 Miloslav Šebela

Pred rokom sa pripravovala na svoj posledný turnaj v kariére a nemala už takú radosť z tenisu. Dnes Dominika Cibulková zájde na kurty svojej tenisovej akadémie, aby pomohla a poradila mladým. Je spokojná a usmieva sa. Už o pár týždňov sa stane mamou. Manžela Michala vraj podpichuje, že sa po pôrode vráti k tenisu. "Vždy som bola aktívna a teraz budem aktívna mamina," vraví.

Už to bude takmer rok, odkedy ste odohrali posledný zápas. Aj keď oficiálne ste kariéru ukončili až na jeseň. Čo sa za ten rok u vás zmenilo?

Veľmi rýchlo uplynul. To už rok nehrám tenis? Asi to tak nevnímam aj preto, že sa stále niečo deje. V lete sme veľa cestovali, užívali si, oddychovali. Potom prišlo tehotenstvo a krst knihy. Všetko rýchlo plynie. S odstupom času to ani tak nevnímam.

Ale nedávno som si robila z manžela žarty. Vravím mu - láska, tak si predstav, že porodím a prídem za tebou, že sa chcem vrátiť k tenisu. A on - preboha, dúfam, že nie. Samozrejme, že sa o tom nebavíme. Ja som vždy mala názor, že s deťmi sa už nevrátim k tenisu. Ale nedávno som v jednom rozhovore na túto otázku povedala. Nikdy nehovor nikdy. A manžel bol znova v panike. Občas si z neho vystrelím.

A chýba vám tenis?

Nie je to len o hre. Drina, trénovanie, cestovanie, rehoľa, to mi nechýba. Ale víťazstvá a odmena za drinu, to vám môže začať chýbať. Lenže bez tej driny to nejde. Bola som už z tenisu veľmi unavená a vyhorená. Vždy, keď si poviem, že by mi to možno začalo chýbať, tak o chvíľu viem, že to všetko spolu mi nechýba.

Ako zvládate tehotenstvo v období, keď ľudí trápi koronavírus?

Situácia ohľadom koronavírusu ma až tak nezasiahla. Už ma unaví aj krátka prechádzka, o to viac času trávime doma. Tehotenstvo si užívam, snažíme sa nachystať všetko na narodenie malého. Obmedzilo ma to asi ako všetkých, ale možno si to tak neuvedomujem.

Na Slovensku v minulých týždňoch viaceré nemocnice neumožnili byť partnerom pri pôrode. Bude manžel s vami?

Áno. Ale bude to vďaka tomu, že som sa rozhodla rodiť v zahraničí a tam to je povolené. Bude s nami aj v izbe, potom sa vrátime na Slovensko a pôjdeme do domácej karantény na dva týždne. Práve z tohto som mala asi najväčší stres, že by so mnou nebol manžel pri pôrode. Chcem, aby bol pri mne a prežíval túto radosť.

Môžete prezradiť, kde v zahraničí budete rodiť a kedy tam pôjdete?