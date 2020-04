Nadal nečaká skoré obnovenie turnajov. Vidím to pesimisticky, tvrdí

Španiel si nevie predstaviť pravidelné cestovanie.

27. apr 2020 o 20:55 SITA

MADRID. Španielska hviezda Rafael Nadal tvrdí, že bude náročné sa vrátiť späť k tenisovému kolotoču a zároveň ho znepokojuje hrozba zranení, keď sa opäť začne hrať po prestávke spôsobenej šírením koronavírusu.

Svoje obavy vyjadril v spoločnom rozhovore s hráčom basketbalovej NBA Pauom Gasolom, ktorý v pondelok zverejnili španielske médiá.

"Nemyslím si, že problém bude s tréningom, skôr s turnajmi a súťažným dianím. Vidím to pesimisticky, bude to veľmi ťažké. Je to moment, keď musíme byť zodpovední a súdržní.

Neviem si predstaviť, ako môžeme cestovať každý týždeň do inej krajiny. Presúvať sa totiž potrebuje množstvo ľudí. So zápasmi bez divákov by som nemal problém, hoci to nie je to, čo si želáme.

Aj keď sa situácia zlepšuje, z pohľadu nášho športu nevidím reálne, aby sme sa v blízkej budúcnosti vrátili k súťažnému hraniu," uviedol Nadal, podľa ktorého je v tenise menšie riziko v porovnaní s tímovými športmi, ale do organizácie tenisového diania je zapojených veľa ľudí.

Nadal, ktorého počas kariéry sužovalo veľa zdravotných problémov, má obavy z nárastu rizika zranení, keď sa hráči vrátia do akcie. "Keď pauzujete, riziko zranenia je potom väčšie, ako keď trénujete len trochu," tvrdí rodák z Malorky.

Pre pandémiu koronavírusu sa tenisový kolotoč s turnajmi opäť rozbehne najskôr na konci júla.