Nezastavila ich ani kríza. AS Trenčín pokračuje v stavbe ďalších tribún

Pozrite si fotografie z výstavby štadióna.

27. apr 2020 o 23:26 Jerguš Radačovský

Stavebné práce na štadióne AS Trenčín pokračujú. (Zdroj: Facebook AS Trenčín)

BRATISLAVA. Slovenský futbalový klub AS Trenčín pokračuje vo výstavbe štadióna aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii spôsobenej nútenou prestávkou počas pandémie koronavírusu.

Práce na niekoľko mesiacov ustali, výnimkou bola len hlavná tribúna, na ktorej sa čiastočne pracovalo.

Obnovená stavba prebieha najmä na južnej tribúne, ale stavať sa má začať aj na severnej tribúne. Klub má momentálne k dispozícii zdroje na obe tribúny za bránou. Fotografie zverejnil na oficiálnom profile na sociálnej sieti.

"Práce by mohli ísť veľmi rýchlo. V tejto dobe nám to dodáva veľa optimizmu a pozitívnej energie," povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček pre klubovú ASTV.

Generálny manažér ubezpečil priaznivcov, že s futbalom nekončia. "Povedali sme si, že je dôležité, aby sme pokračovali ďalej. Dúfam, že sa práce posunú, aby diváci vedeli, že futbal v Trenčíne bude pokračovať ďalej a myslím si, že neskončí."

Rybníček priznal, že nepriaznivá situácia skomplikovala aj výstavbu štadióna.

"Nabúralo to naozaj veľa plánov a máme s tým obrovský problém, pretože sme mali rozbehnuté veci ďalšieho dofinancovania dostavby hlavnej tribúny, ktoré sa nám teraz pozastavili. Uvidíme, ako sa ekonomická situácia bude vyvíjať ďalej," dodal.

Pozrite si najnovšie zábery z výstavby štadióna AS Trenčín vo fotogalérii.