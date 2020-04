Nakazení v Holandsku pribúdajú. Ľudia tu nedodržiavajú pravidlá, vraví Boženík

28. apr 2020 o 17:15 TASR

ROTTERDAM. Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík počítal s tým, že v Holandsku predčasne ukončia ligovú sezónu.

Rozhodla o tom vláda a holandský zväz následne potvrdil, že titul neudelí a z Eredivisie ani nikto nevypadne. Útočník Feyenoordu Rotterdam sa so svojím tímom predstaví v Európskej lige UEFA.

Dúfal, že sa situácia zlepší

"Dá sa povedať, že som s ukončením sezóny pre pandémiu koronavírusu už aj počítal, keďže ohlasované termíny sa neustále predlžovali. Na druhej strane som v kútiku duše dúfal, že sa to ešte obráti k lepšiemu, keďže vo viacerých európskych krajinách už začali trénovať a väčšinou chcú sezónu dohrať.

Situácia v Holandsku ohľadom koronavírusu však neutícha. Mám pocit, že ľudia tu až tak nedodržiavajú pravidlá a je to viac-menej na voľnej báze. Počty nakazených pribúdajú a bohužiaľ je tu aj dosť vysoká úmrtnosť, takže sa to dalo očakávať," uviedol Boženík v rozhovore pre futbalportal.net.

Feyenoord obsadil konečné tretie miesto so stratou šiestich bodov na vedúci Ajax Amsterdam aj druhý AZ Alkmaar.

"Do každého stretnutia sme išli vždy s cieľom zvíťaziť a do konca ligy bolo pred nami ešte dosť kôl, takže možno by sme to aj stiahli. Plus sme prišli o finále Holandského pohára proti Utrechtu čo nás, samozrejme, mrzí. Berieme to však ako fakt."

Bez zápasu bude minimálne pol roka

S prípravou na novú sezónu by v klube mali začať v júni alebo v júli. Boženík tak bude bez futbalového zápasu pol roka.

"Snažím sa na to pozerať ako na skutočnosť, nič s tým nezmôžem. Zároveň si uvedomujem, že musím robiť všetko, aby som bol pripravený, prípadne ešte lepší, a aby som nestratil to, čo som mal natrénované doteraz.

Samozrejme, že zápasy mi budú chýbať, ale podmienky sú pre každého rovnaké. Po návrate na trávnik budú rozhodovať detaily a na nich sa teraz snažím pracovať."

Boženík stále trénuje v domácich podmienkach. "Mali by nám otvoriť tréningové centrum, ale zatiaľ využívame všetko, čo sa dá. Či už bežecké trasy v centre mesta, doma mám bicykel, veľký balkón a pri dome rozsiahly dvor.

Sústreďujem sa na seba, my sme v Holandsku dohrali a to, či sa to inde tiež ukončí alebo nie, je menej podstatné ako to, aby sme boli všetci zdraví!"