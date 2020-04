Zrušili prestížny hokejový turnaj. Malo na ňom hrať aj Slovensko

Turnaj sa mal uskutočniť v Kanade.

28. apr 2020 o 22:32 TASR

CALGARY. Kanadskí organizátori v utorok zrušili prestížny Hlinka Gretzky Cup hokejistov do 18 rokov. Dôvodom je pandémia koronavírusu.

Podujatie sa malo konať od 3. do 8. augusta v mestách Edmonton a Red Deer, tradične aj so slovenskou účasťou. O zrušení turnaja informovala oficiálna stránka Kanadskej hokejovej federácie.

"Bolo to ťažké rozhodnutie, no veríme, že je v najlepšom záujme všetkých zainteresovaných. Zdravie a bezpečnosť hráčov, trénerov, rozhodcov, fanúšikov, dobrovoľníkov, rodín a verejnosti je pre nás najdôležitejšie," píše sa v stanovisku Hockey Canada.

Turnaj mal v minulosti názov Memoriál Ivana Hlinku, no je známy aj ako neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov.

V rokoch 1997 až 2017 si organizátorské povinnosti delili Slovensko s Českom, od roku 2018 sa k nim pripojila aj Kanada.

Pre tú je to jedna z mála možností preveriť svojich hráčov do 18 rokov s najlepšími na svete, keďže v čase MS tejto vekovej kategórie v apríli hrajú play off zámorských súťaží.

Kanada vyhrala desať z posledných dvanástich ročníkov, vlani v Břeclavi však podľahla Rusku 2:3.