Prvá veľká futbalová liga v Európe ohlásila koniec sezóny

Do septembra sa vo Francúzsku nebude môcť hrať.

29. apr 2020 o 9:26 SITA

BRATISLAVA. Francúzska Ligue 1 má ako prvá z veľkých futbalových líg v Európe definitívne po sezóne.

Premiér Édouard Philippe oznámil, že v krajine sa nebudú konať hromadné športové akcie až do septembra a potvrdil to už aj prezident Francúzskej futbalovej federácie Noel Le Graet.

Toto rozhodnutie je značne kontroverzné vzhľadom na to, že Francúzi naznačili postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu a to už od 11. mája.

Udelia titul St. Germain?

"Je po všetkom. Informovali sme výkonný výbor, že Ligue 1 a Ligue 2 nebudú pokračovať. A hrať sa nebude ani v tretej najvyššej súťaži National a ani ženskej D1. Tieto štyri súťaže majú definitívne po sezóne," uviedol Le Graet, cituje ho L'Equipe.



Zástupcovia Francúzskej futbalovej ligy (LFP) na štvrtok avizovali stretnutie, na ktorom by mali formálne požehnať koncu tejto sezóny.

"Predmetom rokovaní budú športové a finančné dôsledky aktuálnej situácie," uvádza AP.

Okrem futbalu postihlo neukončenie sezóny aj ďalší populárny kolektívny šport vo Francúzsku - ragby. Tamojšia súťaž Top14 sa zastavila v semifinálovej fáze.



Francúzi aktuálne musia doriešiť otázky majstra a zostupujúcich, resp. účastníkov v novom ročníku európskych futbalových súťaží.

Desať kôl pred koncom Ligue 1 bol lídrom tabuľky Paríž St. Germain s náskokom 12 bodov pred Olympique Marseille.

Ak by sa rozhodlo o udelení titulu pre PSG, bolo by to po siedmy raz v ostatných ôsmich sezónach, čo klub z hlavného mesta prevezne majstrovskú trofej. Prvé dva tímy v tabuľke by mali mať automatické právo účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov.

PSG chce hrať aspoň Ligu majstrov

V hre je aj kvalifikačné kolo Ligy majstrov, ktoré by mal hrať klub z tretieho miesta tabuľky.

Na ňom skončilo Rennes s náskokom 1 bodu pred Lille. Na priečkach znamenajúcich zostup z Ligue 1 boli pred marcovým prerušením súťaže Toulouse a Amiens.

Na osemnástej pozícii figuruje Nimes a tento tím si mal podľa súčasnej podoby tabuľky zahrať v baráži o účasť v najvyššej súťaži s tretím tímom Ligue 2 Ajacciom.



"Rešpektujeme vládne nariadenie. Radi by sme však so súhlasom UEFA hrali aspoň v Lige majstrov. Prijmeme akékoľvek podmienky. Ak nebude možné hrať futbal vo Francúzsku, chceme absolvovať svoje zápasy v zahraničí. Samozrejme, iba pri dosiahnutí maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia pre hráčov aj realizačný tím," uviedol prezident PSG Nasser Al-Khelaifi.

Na pripomenutie, francúzsky majster je už istým účastníkom štvrťfinále LM, v osemfinále Parížania vyradili hráčov Borussie Dortmund v súčte gólov 3:2. Odveta v Paríži (2:0) sa hrala 11. marca bez divákov.



Predčasný koniec sezóny vo Francúzsku prinesie pre tamojšie kluby finančné straty viac než 100 miliónov eur z pohľadu neuskutočnených televíznych prenosov a práv na ne.

Mínusy sa navýšia o nulové príjmy zo vstupného ako aj ďalšieho sponzoringu. Pred Francúzmi oficiálne uzavreli sezónu už aj v Holandsku a čoskoro sa potvrdenie rovnakého verdiktu očakáva aj v Belgicku.