Česi proti Slovákom. Oktagon už pripravuje turnaje

Prvé zápasy môžu byť už o pár týždňov.

29. apr 2020 o 10:35 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Organizácia miešaných bojových umení Oktagon MMA ponúkne súboje, len čo to umožnia opatrenia proti pandémii koronavírusu na Slovensku a(lebo) v Česku.

Najprv to budú exhibičné zápasy projektu Underground za zatvorenými dverami, prítomnosť priaznivcov sa momentálne očakáva od septembra počnúc odloženým Oktagonom 16.

Posledný galavečer pred vypuknutím krízy sa uskutočnil 15. februára v Šamoríne.

Zápasy môžu byť do týždňa

Oktagon Underground je na programe v štyroch hmotnostných kategóriách mužov (70, 80, 90, 100 kg) a jednej váhe žien (61 kg). Pyramídy budú rozdelené na slovenskú a českú skupinu, ich víťazi sa stretnú v medzištátnom finále.

Súvisiaci článok Na súboj so šampiónom šiel náš bojovník rovno z práce po nočnej Čítajte

Organizátori zatiaľ oznámili mená účastníkov medzi mužmi do 70 kg a ženami, kde za Slovensko figuruje aj nezdolaná Lucia Szabová, za Česko napríklad veteránka UFC Lucie Pudilová.

Termín spustenia záleží podľa spoluzakladateľa a spolumajiteľa organizácie Pavla Nerudu na rozhodnutiach vlád v oboch krajinách.

"My máme všetko pripravené, bojovníci sú viac-menej nachystaní, takže hneď ako dostaneme zelenú, v podstate do týždňa vieme začať. Čakáme, sledujeme, monitorujeme pozorne celú situáciu, veríme, že tento dátum je veľmi blízko a čoskoro budeme môcť začať. Bezkontaktné športy už sú povolené, čakáme na zelenú, kedy budú kontaktné," povedal Neruda.

Oktagon ráta aj s tým, že opatrenia sa nemusia uvoľňovať rovnomerne v oboch krajinách.

"Aj Underground je tak vymyslený, že pokojne sa môže odbiť celá slovenská strana, kým v Česku to nie je možné, potom sa pridá celá česká strana, alebo naopak, a finále sa odohrá v momente, keď sa uvoľnia hranice, takže to môže byť aj neskôr."

Attila Végh zápasí v klietke. (zdroj: TASR)

Bojovníci prišli o príjmy

Duely bude možné sledovať prostredníctvom platených pay-per-view (PPV) on-line prenosov. Ešte neskôr sa začnú konať podujatia so živým obecenstvom.

"Myslíme si, že veľké turnaje budú pokračovať na jeseň, aj keď to, samozrejme, nie je isté. Sme optimisti, že situácia bude natoľko pokojná, že jeseň prebehne úplne normálne, podľa plánu. Už na 5. septembra máme pripravený veľký turnaj v Ostrave, to je ten odložený turnaj z marca, kde má byť 11.500 fanúšikov. Veríme, že sa to podarí a konečne si to spolu všetci užijeme, bude plná hala a atmosféra, všetko, čo máme radi a čo k tomu patrí."

V Ostrave sa majú predstaviť domáci šampión welterovej váhy David Kozma, Slováci Gábor Boráros či Szabová.

Dovtedy nemajú bojovníci nárok na finančnú kompenzáciu.

"V tomto sme spolu, nemôže nikto očakávať, že my budeme musieť teraz vykryť bojovníkom ich príjmy, ktoré stratili, pretože my sme ich stratili úplne rovnako. Sme na jednej lodi a snažíme sa s tým spolu nejako vyrovnať.

Aj preto sme pripravili projekt Underground, ktorý budú môcť diváci čoskoro sledovať. Aby sme dosiahli nejaké príjmy, aby sme mohli chalanom pomôcť v tejto ťažkej situácii zarobiť si aspoň nejaké peniaze, ukázať sa pred fanúšikmi aj pred svojimi sponzormi. Toto je naša forma pomoci, keďže sme v tom sami, musíme si pomôcť sami," zdôraznil Neruda.

UFC má byť už v máji

Pokiaľ už bude najväčšia organizácia na domácej scéne fungovať v septembri v normálnom režime, chce každý mesiac usporiadať aspoň jeden turnaj.

Súvisiaci článok Galavečer UFC sa čoskoro uskutoční. Zverejnili dátum a dejisko Čítajte

Do konca roka by mohla stihnúť minimálne štyri. Neruda vníma aj rozdielne prístupy zahraničných organizácií. Najväčšiu pozornosť púta snaha zorganizovať galavečer UFC 249 už 9. mája v Jacksonville na Floride.

Vo VyStar Veterans Memorial Arene je naplánovaných tucet súbojov, z toho päť na hlavnej karte vrátane dvoch titulových.

"Pochopiteľne, UFC aj vďaka obrovskému rozpočtu a veľkým peniazom, ktorými dokáže disponovať, má najväčšiu manévrovaciu schopnosť presunúť turnaje, bojovníkov aj všetok svoj ansámbel na miesto, kde je možné turnaj usporiadať. Vôbec sa im nečudujeme, mať ich prostriedky, konali by sme úplne rovnako. Držíme im v tom palce, dúfame, že sa to podarí a 9. mája uvidíme parádny turnaj. Je skvelé sledovať ich úsilie a zapálenie, cítime to rovnako, sme v tom asi na jednej lodi."

Opatrnejšie si počína ďalšia americká verzia Bellator, v ktorej bol v minulosti šampiónom Slovák Attila Végh.

Naopak, organizácia Cage Warriors so sídlom v Londýne hostila podujatie ešte 20. marca v Manchestri. Neruda dodal, že Oktagonu je bližší odvážnejší model.

"Myslíme si, že už dnes je úplne bezpečné robiť turnaje bez divákov alebo s malým počtom divákov. Nie je problém otestovať všetkých bojovníkov v deň turnaja alebo deň pred ním, či sú všetci zdraví a môžu bez problémov zápasiť. Je to skôr opatrnosť vlád, ale my si myslíme, že úplne bezpečné je to už teraz. My sa určite prikláňame k 'agresívnejšiemu' prístupu, ale, samozrejme, za zachovania všetkých bezpečnostných a zdravotných opatrení."