Vízek: Ak by som mal 80, teraz som na pľúcnom ventilátore

Legendárny futbalista opisuje boj s koronavírusom.

29. apr 2020 o 15:18 Pavol Spál

Je vždy žoviálny, pozitívny, rád vtipkuje. Keď sme mu ráno volali, ospravedlnil sa, že práve nemôže hovoriť, lebo hrá golf. Krátko po rozhovore sa hotoval písať fejtón do českého športového denníka. "Robím to už päť rokov a veľmi ma to baví. O futbale píšem dosť kriticky," smial sa 65-ročný LADISLAV VÍZEK.

Olympijský víťaz z roku 1980 a bronzový medailista z majstrovstiev Európy z toho istého roka nedávno prekonal ochorenie Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus.

"Ak by som mal 80, teraz som na pľúcnom ventilátore v nemocnici," povedal bývalý futbalista.

Už ste zdravý?

Zotavujem sa. Cítim sa však starší. Predtým som sa mohol rovnať aj s mladými. Teraz už nestíham ani starým. Pomaly sa z toho dostávam. Rehabilitácia je zdĺhavá, bude trvať ešte dlho, kým sa dám dokopy. Je to nepríjemné. Stojí to za prd. Som uťahaný, bolia ma svaly. Necítim sa dobre, ale bacil už nemám.

Aj na tieto otázky reagoval Vízek Čo mu pomohlo v boji proti Covidu-19? Či mu zosivela koža a či mal problémy s dýchaním? Ako bol izolovaný a koľko ľudí okolo neho testovali? Dostal ochorenie niekto v jeho okolí? Aký mala choroba priebeh?​​​​​​ Ako často ho testovali?

Ale váš stav sa zlepšuje, však?

Ak sa začne hrať futbal v televízii, tak to bude lepšie. Každý deň sa to zlepšuje. Ale keď idem hrať tenis, dva dni potom nemôžem chodiť. To je hrozné. Teraz som prišiel z golfu a som taký unavený. Keby som toho 'bacila' stretol, zmlátim ho tak, že sa z toho nespamätá. Dúfam, že čoskoro budem opäť v plnej kondícii.

Koľko trvalo, kým ste sa vyliečili?