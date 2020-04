Tour môže znova zmeniť termín. Kvôli premiérovi

Vláda chce uvoľniť šport od septembra.

29. apr 2020 o 11:42 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

PARÍŽ. Francúzske ministerstvo športu očakáva, že po utorkovom vyhlásení premiéra Edouarda Philippea navrhnú organizátori Tour de France nový termín konania prestížnych cyklistických pretekov.

Pre pandémiu koronavírusu totiž vláda predĺžila zákaz organizovania veľkých športových podujatí až do septembra.

Súvisiaci článok Virtuálne preteky sú nanič a Tour bez divákov? Patetické, vraví legenda Čítajte

Šéf Tour Christian Prudhomme už dávnejšie vylúčil konanie tohtoročných pretekov bez prítomnosti divákov.

Preteky sa mali pôvodne konať od 27. júna do 19. júla, no pre pandémiu museli termín preložiť predbežne na 29. augusta až 20. septembra.

Francúzska vláda však v utorok predĺžila zákaz organizovania verejných podujatí s účasťou nad 5000 osôb až do 1. septembra, čo neumožňuje plánovaný štart v Nice 29. augusta.

Francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová už dávnejšie vyhlásila, že ak by sa musela zrušiť tohtoročná Tour de France, nebol by to "koniec sveta."