Holanďania nariadenia príliš nerešpektujú, vraví Boženík

Feyenoord prišiel o možnosť bojovať o Holandský pohár.

29. apr 2020 o 12:50 SITA

BRATISLAVA. Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Boženík nebol nadšený, keď sa dozvedel, že sa v holandskej Eredivisie nepodarí dohrať sezónu 2019/2020.

Hráč Feyenoordu Rotterdam má po rozhodnutí tamojšej vlády, ktorá zakázala organizovanie veľkých podujatí v krajine do 1. septembra, viac voľna, no snaží sa dívať dopredu a dúfa, že na nový ročník 2020/2021 bude čo najlepšie pripravený.

Mrzí zrušené finále aj liga

"Pocity sú zmiešané, keďže Holandsko je jedna z prvých krajín, kde sa rozhodlo, že sa najvyššie futbalové súťaže nedohrajú. Mrzí ma to, keď vidím, že kluby v iných krajinách začínajú s tréningami. Musíme to však rešpektovať, zdravie je prvoradé. Spoločenská situácia v krajine nie je najlepšia, je v nej vysoký počet úmrtí," povedal 20-ročný hráč pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Boženík prestúpil do Rotterdamu počas zimného transferového obdobia z MŠK Žilina.

V novom pôsobisku si rýchlo zvykol, v šiestich súťažných stretnutiach zaznamenal tri presné zásahy.

"Myslím si, že celkom rýchlo som sa aklimatizoval. Veľmi mi pomohli ľudia naokolo. Čas na bilancovanie ešte iba príde. Mrzí nás najmä to, že sa zrušilo finále pohára, v ktorom sme mali byť proti Utrechtu favoritom. Ani v lige sme nemali veľkú stratu na prvú priečku, Ajax sme mohli ešte ponaháňať," dodal na margo situácie, keď v Holandsku ani len nevyhlásili ligového šampióna.

Holanďania rúška nenosia

Nová ligová sezóna v Holandsku by mohla pokračovať v úvode septembra.

"Uvidíme, kedy začne tréningový proces. Všetko bude závisieť od vývoja a šírenia koronavírusu. Návrat k životu spred koronakrízy je ešte v nedohľadne, ľudia to veľmi neriešia a ani opatrenia úplne nerešpektujú.

Napríklad, nenosia sa tu ani rúška ako na Slovensku. Ak sa to nesprísni, tak situácia sa tak skoro nemusí zlepšiť. Verím však, že čoskoro sa to napraví a situácia bude opäť v poriadku," zaželal si odchovanec MŠK Žilina, ktorý sa rozhodol zostať v Holandsku a nevrátil sa na Slovensko.



Počas voľna sa snaží udržiavať vo forme a v novej sezóne túži byť ešte lepší útočník.

"Na oddych nemyslím, každý deň trénujem dvojfázovo, hoci sa už v súťaži nebude pokračovať. V tomto období som si dal predsavzatie, že po návrate na trávnik budem rýchlejší a silnejší. Každý deň na sebe pracujem, samozrejme, mám čas vyhradený aj na regeneráciu.

Bola by škoda, keby som teraz zahodil to, čo som nadobudol počas individuálnych tréningov," skonštatoval Boženík.