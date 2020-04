Futbal je rizikový. Neviem si predstavit, že hráči prestanú pľuť, vraví lekár

Odporúča ligy ukončiť a pripraviť sa na novú sezónu.

29. apr 2020 o 13:41 SITA

BRATISLAVA. Podľa šéfa lekárskej komisie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Michela D'Hooghea by mal svet zabudnúť na opätovné spustenie jednotlivých futbalových líg a namiesto toho sa viac venovať štartu nového súťažného ročníka. Belgický lekár je totiž poriadne skeptický v téme pokračovania národných súťaží.

"Moje odporučenie je jasné - vyhnúť sa futbalu v najbližších týždňoch až mesiacoch," povedal D'Hooghe pre BBC Sport. "Radšej sa pripravujte na to, aby ďalšia sezóna mala čo najlepšie parametre."

Ligy musia nahlásiť, či sezónu zrušia

Európska futbalová únia (UEFA) by rada získala do 25. mája informácie od svojich členov, ako to bude s ich domácimi súťažami.

Už teraz je jasné, že v Holandsku a vo Francúzsku lokálne futbalové ligy nedohrajú, rovnaký osud čoskoro čaká aj Belgicko.

"Pokračovať znamená riskovať a to riziko nie je zanedbateľné. Môže to mať vplyv na mnoho životov a so sebou môže priniesť mnoho úmrtí. Preto som vo vyjadreniach veľmi opatrný. Každý by mal veľmi dôkladne zvážiť možné následky, kým sa rozhodne pokračovať," myslí si D'Hooghe a doplnil, že tieto myšlienky prináša ako lekár a nie ako osoba zodpovedná za organizáciu podujatí.

Futbal je rizikový

Zdôraznil tiež, že v prípade futbalových duelov nie je možné vyhnúť sa osobnému kontaktu osôb.

Vzápätí naznačil, že bezpečné to bude až v prípade, ak svet bude mať proti koronavírusu očkovaciu vakcínu. Futbal označil napriek plánovaným prísnym hygienickým predpisom za veľmi rizikový.

"Neviem si predstaviť, že hráči zrazu prestanú pľuť. A to považujem za veľmi nebezpečné," povedal Belgičan.