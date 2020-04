Hovoril o sexe, drogách i samovražde. Rodman miloval bolesť

V USA bol športovou celebritou.

29. apr 2020 o 15:50 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Na prvý pohľad zaujal extravagantným účesom i oblečením. V nose i ústach nosieval pírsing.

Bol prvým hviezdnym športovcom, ktorý mal na tele množstvo tetovaní. Hoci vtedy boli skôr znakom kriminálnej minulosti.

Otvorene hovoril o sexe, drogách i samovražde. Na palubovke sa bil ako šelma, mimo nej bol kráľom večierkov.

"To monštrum som stvoril ja," priznal bývalý basketbalista Dennis Rodman v dokumente Netflixu – The Last Dance.

V prvých štyroch dieloch sa tvorcovia zamerali na štyri najväčšie osobnosti legendárneho tímu Chicago Bulls, ktorý mnohí odborníci považujú za najlepšie basketbalové mužstvo v histórii.

Išlo o Michaela Jordana, Scottieho Pippena, trénera Phila Jacksona a práve kontroverzného Rodmana, ktorého počas kariéry sprevádzali mnohé škandály.

Madona mu volala, že má ovuláciu

"Päťdesiat percent života v NBA je sex. Druhých päťdesiat percent sú peniaze," vyhlásil v minulosti Rodman.

Keď mal tri roky, opustil ho otec. V detstve prežíval klasický príbeh čierneho chlapca, od osemnástich žil dokonca dva roky na ulici.

"Pozeral som, ako sa predávajú drogy. Nechápem, že som tomu neprepadol. Vždy som však radšej chodil do telocvične," vysvetľuje Rodman v dokumente Netflixu.

V roku 1993, keď hral za Detroit Pistons, ho raz ráno našla polícia na opustenom parkovisku, ako spal v aute. Na sedadle spolujazdca ležala nabitá zbraň.

"Našťastie som zaspal. Pripadal som si vtedy stratený. Bol to taký budíček a volanie o pomoc," prezradil s odstupom času 58-ročný Rodman.

Výstrelkami zapĺňal titulné strany novín.