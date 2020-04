Nádej z Dánska? Podľa výskumu je hrozba nakazenia počas futbalového zápasu minimálna

Futbalisti tesne pri sebe nie sú takmer vôbec.

30. apr 2020 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Svetový futbal má nádej, že aj vo svojej súťažnej podobe môže úspešne čeliť nástrahám nového koronavírusu. Zaujímavé výsledky ponúkol výskum univerzity v dánskom meste Aarhus.

Podľa nich futbalista strávi na trávniku pri zápase v tesnej blízkosti ďalšieho hráča priemerne len minútu a pol z 90-minútového hracieho času.

Pri výskume, v ktorom analyzovali 14 rôznych duelov najvyššej dánskej súťaže, považovali za tesnú blízkosť odstup menší ako jeden až dva metre od iného človeka.

Práve dvojmetrový odstup údajne stačí na ochranu pred koronavírusom. Informujú o tom rôzne dánske médiá, pričom správu prebral aj portál iDnes.cz.

Je minimálna šanca nákazy

"Dánske ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že pri nakazenej osobe musíte byť do dvoch metrov viac ako pätnásť minút, aby sa dal kontakt považovať za relevantný," komentoval Allan Randrup Thomsen z imunologickej a mikrobiologickej fakulty univerzity v Kodani.

Podľa aarhuskej štúdie je riziko nákazy na otvorenom priestore nižšie ako v uzavretej miestnosti. V prípade, že by bol niekto z futbalistov pozitívny na COVID-19, je len minimálna šanca, aby nakazil spoluhráčov či protihráčov.

Nutným predpokladom je dodržiavanie hygienických odporúčaní o nezhromažďovaní sa v spoločných priestoroch, čiže prezliekaní aj umývaní sa doma. Rovnako by sa futbalisti mali vyvarovať dlhých spoločných osláv gólov.

Štúdia nezohľadňuje všetky faktory

Výskum sa ocitol aj v pozornosti Dánskeho futbalového zväzu, ktorý hľadá spôsoby, ako znovu rozbehnúť súťaže prerušené od 11. marca. Do úvahy prichádzajú aktuálne dva termíny - 24., resp. 31. mája.

"Vyzerá to veľmi zaujímavo a určite to zoberieme do úvahy," uviedol zväzový prezident Claus Thomsen.

Štúdia je zatiaľ neverejná a ešte ju treba prijať s rezervou, keďže nebrala do úvahy ďalšie dôležité faktory. Zaoberá sa iba pohybom hráčov po hracej ploche, zanedbáva faktory ako dotýkanie sa lopty rukou pri vhadzovaní, prítomnosť trénerov či televíznych štábov.