Stoch s Enschede šokovali Holandsko a jeho cena šla rapídne hore

BRATISLAVA. Priťahoval škandály, ale aj futbalové trofeje. Stoch je zo slovenských reprezentantov unikát. Nik nemá toľko klubových trofejí a ocenení ako rodák z Nitry.

Bol členom kádra Chelsea Londýn, ktorý triumfoval v Anglickom pohári (2009).

Stoch je majstrom Česka (Slavia, 2019), Turecka (Fenerbahce Istanbul 2011) i Spojených arabských emirátov (2015).

Dvakrát vyhral turecký i český pohár. Začiatkom mája uplynulo desať rokov odvtedy, čo Stoch získal svoj prvý titul . S holandským Twente Enschede.

Stoch krútil hlavou

"V tej sezóne si všetko sadlo na sto percent. V mužstve sa skĺbili všetky komponenty a my sme neustále víťazili. Nikto nás pritom nepovažoval za favorita súťaže," spomína Stoch.

V roku 2010 bol hráčom Chelsea, ale v holandskom klube bol na hosťovaní.

Súvisiaci článok Malý chlapec dojal fanúšikov, jeho spontánna reakcia bola hitom internetu Čítajte

"Keď si s odstupom času pozriem súpisky mužstiev, s ktorými sme bojovali o špicu, teda PSV, Feyenoord či Ajax, tak až krútim hlavou, že čo sa nám vlastne podarilo. Je skvelé, aký úspech sme dosiahli."

"Pri príležitosti desaťročného jubilea bola vydaná pamätnica, ktorú mi jej autori poslali aspoň v elektronickej podobe. Bolo krásne vidieť tie fotky," povedal Miroslav Stoch, cituje ho portál jeho zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.



Stoch mal výrazný podiel na titule. Strelil desať ligových gólov, a strelecky sa presadil aj v poslednom zápase.

"Bol to boj do posledného kola. Druhého mája sme hrali v Brede. Vedeli sme, že ak vyhráme, titul bude náš. Zvíťazili sme 2:0, mne sa podarilo dať gól, takže to bola najlepšia bodka za sezónou."

Búrlivé oslavy

Oslavy nemali konca kraja. "Cestou domov išiel náš klubový autobus ako v koridore. Všade húfy ľudí - na krajnici, vedľa cesty, na nadjazdoch, a to ešte pršalo, bolo chladno. Fandila nám celá oblasť Twente. Bola to neskutočná podpora," dodal muž s holandskou prezývkou ´De kleine Man´.

Stoch sa vyšvihol medzi esá holandskej ligy a jeho cena rapídne vzrástla. O pár dní prestúpil do Fenerbahce Istanbul za zhruba päť miliónov eur.

"V tom čase pôsobil v klube aj Andrej Rendla. Trávili sme spolu veľmi veľa času. Obaja sme tam boli sami, takže nonstop sme niečo robili. V mládeži bol vtedy aj Filip Oršula, takže bolo s kým sa rozprávať aj po slovensky."

Spoluhráč zomrel na zlyhanie srdca

Špeciálnu pamiatku v Enschede venovali Cheickovi Tiotému, reprezentantovi Pobrežia Slonoviny, ktorý pred tromi rokmi počas tréningu zomrel na zlyhanie srdca.

Vyzdvihol ho aj jeho niekdajší slovenský spoluhráč.

"Cheick bol neuveriteľný pracant, technicky výborný a tímový futbalista. Neskôr prestúpil do anglického Newcastlu a už ako hviezda z Premier League šiel do Číny. Tam sa, bohužiaľ, stalo, čo sa stalo. Je mi to doteraz veľmi ľúto," pripomenul si bývalého spoluhráča.



Na margo mimoriadne úspešného roku 2010 pre web Football Service Agency Stoch dodal:

"Bol to veru silný rok. Vydarená klubová sezóna v Holandsku, následne vydarený turnaj s reprezentáciou na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike a k tomu ešte veľký prestup do Fenerbahce Istanbul."