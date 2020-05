Turnaj už dvakrát posunuli. Zrušenie hrozí ďalšiemu grandslamu

BRATISLAVA. Tenisové dianie sa pre pandémiu koronavírusu zastavilo ešte v polovici marca. Prvýkrát od druhej svetovej vojny sa nebude hrať Wimbledon a v ohrození je aj ďalší grandslamový turnaj.

Roland Garros mal pôvodne odštartovať 24. mája, no organizátori preložili začiatok podujatia na 20. septembra.

Nový termín však neostal v platnosti dlho. Podujatie preložili ešte o týždeň neskôr a predbežne sa má odohrať v dňoch od 27. septembra do 11. októbra.

Situáciu však skomplikovalo nariadenie, ktoré oznámil francúzsky premiér Édouard Philippe.

Vláda predĺžila zákaz organizovania veľkých športových podujatí až do septembra, čím je opäť ohrozené aj konanie antukového grandslamu.

Francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová verí, že ak sa situácia do septembra zlepší, Roland Garros sa odohrá.

Podmienkou však je povolenie pre účasť fanúšikov. Ministerka povedala, že tak významný turnaj sa bez publika neuskutoční.

"Budeme musieť byť trpezliví, opatrne napredovať a nerealizovať príliš ambiciózne plány. Ak sa v septembri veci zlepšia, mohli by sa uskutočniť všetky významné podujatia ako Tour de France či Roland Garros," uviedla ministerka pre rádio RMC, citoval ju web essentiallysports.com.

Maracineanuová vysvetlila svoje rozhodnutie ohľadom diváckej návštevy: "Tieto dve udalosti si vyžadujú divákov: pre pokladňu na Roland Garros, pre radosť a vzrušenie na Tour de France. Uskutočnia sa iba vtedy, ak bude existovať povolenie pre verejnosť. Neuskutočnia sa za zatvorenými dverami."

Termín US Open sa zatiaľ nemení

Organizátori posledného grandslamu v roku - US Open - trvajú na tom, že sa turnaj uskutoční v pôvodnom termíne od 31. augusta do 13. septembra.

Najnovšie počítajú aj s verziou, že sa bude hrať bez divákov. Definitívne sa o osude turnaja rozhodne do polovice júna.

Španielsky denník Marca informoval o tom, že americká tenisová federácia údajne uvažuje o presunutí US Open z New Yorku, ktorý je epicentrom koronavírusu v krajine, do areálu v Indian Wells.

Organizátori však správu nepotvrdili. "Naše plány zorganizovať US Open v plánovanom termíne v Národnom tenisovom stredisku v New Yorku zostávajú stále platné," uviedli.