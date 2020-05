Mal by byť jednotka, dosahuje lepšie čísla ako prví brankári, velebia Haláka fanúšikovia

BOSTON. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák nemusel dlho uvažovať, keď mu vedenie Bruins ponúklo ročné predĺženie zmluvy.

Boston mu za uplynulé dva roky prirástol k srdcu, páči sa mu skladba tímu i fanúšikovia a s týmto mužstvom by rád zabojoval v NHL o vytúžený Stanleyho pohár.

Peniaze neboli najdôležitejšie

Halák sa v piatok dohodol s Bruins na novom ročnom kontrakte v hodnote 2,25 milióna dolárov. V prípade, že v ďalšej sezóne odchytá aspoň 10 stretnutí, zarobí si s bonusom až 3,5 milióna USD.

Súvisiaci článok Halák podpísal v Bostone novú zmluvu, môže zarobiť až 3,5 milióna Čítajte

Podľa 34-ročného brankára však peniaze neboli hlavný faktor pri rokovaniach o kontrakte, na trhu s voľnými hráčmi by mu iné kluby ponúkli ešte lepšie finančné podmienky.

"Keď mi klub ponúkol ročnú zmluvu, nemal som nad čím váhať. Celá organizácia, moji spoluhráči i fanúšikovia sú úžasní," uviedol Halák vo videu zverejnenom na oficiálnom webe Bostonu.

"Hrať za Bruins, klub z originálnej šestky, je vždy niečo výnimočné. V tíme som zažil kopec zábavy, skvele si rozumiem s 'Tuukksom' (brankárom Tuukkom Raskom, pozn. red.), aj s ostatnými spoluhráčmi. Sme ako jedna rodina."

V Bostone sa cíti spokojný, preto by rád s mužstvom zaútočil na Stanleyho pohár, ktorý mu v zbierke úspechov zatiaľ chýba. V minulom ročníku boli Bruins k jeho zisku blízko, v play off sa s Raskom v bránke dokázali prebiť až do finále, v ňom však v rozhodujúcom siedmom súboji prehrali so St. Louis Blues.

Brankár, ktorého je možné využiť kedykoľvek

"Máme nedokončenú prácu. Tou je, samozrejme, Stanley Cup. Vlani nás od neho delil jediný zápas. Verím, že túto sezónu budeme môcť dohrať," dúfa Halák.

"Jaro v uplynulých rokoch skutočne dokázal, že je to brankár, ktorého môžete využiť v akejkoľvek situácii," chválil slovenského brankára generálny manažér klubu Don Sweeney.

"Raska viackrát trápilo zranenie a Jaro bol vždy schopný potiahnuť mužstvo. Dodáva nášmu tímu rovnováhu. Tréner Bruce Cassidy sa cíti veľmi komfortne, bez ohľadu na to, kto práve chytá, či hráme vonku, doma, bez ohľadu na to, proti akému súperovi nastupujeme."

V ročníku 2019/2020, ktorý v polovici marca prerušila pandémia koronavírusu, absolvoval Halák 31 duelov s úspešnosťou zásahov 91,9 percenta a s priemerom 2,39 gólu na zápas.

Máme dve jednotky, vravia fanúšikovia

Jeho fínsky kolega Tuukka Rask, dlhodobá jednotka v bránkovisku, chytal 41-krát. Aj tento neveľký rozdiel svedčí o tom, že Halák nie je klasická dvojka, skôr rovnocenná náhrada jednotky. A myslí si to aj drvivá väčšina fanúšikov Bruins.

Aspoň tých, ktorí sú aktívni na sociálnych sieťach. Od zverejnenia informácie o predĺžení zmluvy s Halákom sa až doteraz len na Facebooku objavilo pri tomto statuse viac než 9400 lajkov a vyše 600 zväčša súhlasných komentárov.

"Sme privilegovaní tým, že máme dve brankárske jednotky. Stále mám pocit, že Jaro by mal byť skutočný prvý brankár, lebo Tuukka nie je taký stabilný. Teraz už len aby sa zase začal hrať hokej," napísal fanúšik Brian Garnett.

"Mám ho veľmi rád a nerozumiem tomu, prečo nedostal aspoň trojročnú zmluvu. Keď sa rozbehne sezóna, bude pre nás veľmi dôležitý," pridal názor na slovenského gólmana Alan Brown.

Ďalší dvaja fanúšikovia Bostonu Matthew Martin a Jami Anderson sa zhodli, že "toto je veľké ocenenie pre úžasného brankára. Halák je určite viac ako len obyčajný náhradník."

Sean Stewart má na veci jasný názor: "Jaro a Tuukka sú najlepší brankársky tandem v NHL. A skúste mi to niekto vyvrátiť..."

Môže byť aj jednotka

Čoskoro 35-ročný Halák sa v aktuálnej sezóne stal 74. brankárom v histórii NHL, ktorý odchytal minimálne 500 zápasov (medzitým ich má už 520, v play-off pridal ďalších 30 stretnutí).

Dosiahol to počas 14 sezón v najprestížnejšej hokejovej lige sveta v dresoch Montrealu, St. Louis, Washingtonu, New York Islanders a Bostonu.

V ročníku 2019/2020 dosiahol priemery 2,39 inkasovaného gólu a úspešnosť zákrokov 91,9 percent. S tromi shutoutmi mu patrí ôsma priečka v tejto štatistike.

"Dosahuje lepšie čísla ako dvadsať iných brankárov, ktorí sú jednotkami svojich tímov. Nečudujme sa však, lebo on odchytá oveľa viac ako priemerný náhradník v NHL," všimol si ďalší fanúšik Bruins Josh Allen.

"Ak je pravda, že Tuukka Rask zvažuje koniec kariéry, Jaro by mohol byť potom v Bostone jasná jednotka," prognózujú ďalší podporovatelia Bruins.