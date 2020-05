Moje lyžovanie nie je perfektné, ale je víťazné, vraví Shiffrinová

BRATISLAVA. Na čo myslí Mikaela Shiffrinová počas pretekov? Čo hovorí na svoje dve veľké súperky Slovenku Petru Vlhovú a Annu Swennovú Larssonovú?

Americká lyžiarka sa na sociálnej sieti podelila o video, v ktorom si zaspomínala na slalom v Killingtone z decembra 2019. V ňom zvíťazila pred Slovenkou a Švédkou. Vlhovú zdolala o 2,29 sekundy, čo bolo jej najjednoznačnejšie víťazstvo v sezóne.

Nie perfektné, ale víťazné lyžovanie

"Dôležitý je silný štart. Ale samozrejme, neísť cez bránky. Je dôležité zostať na nohách. Od prvej bránky sa snažím byť agresívna, ale nebojovať s tým, najmä na prvej-druhej bránke. Alebo skôr na žiadnej bránke," povedala vo videu.

Najhoršie je podľa nej, ak sa od prvých bránok trápi. "Je to nepríjemné, ak idete do toho agresívne, no máte problémy od prvej bránky," vysvetlila.

V televízii často môžu diváci vidieť, ako sa sneh pri rýchlej jazde rozpráši okolo lyžiara. "Nič vtedy nevidíte, je to nepríjemné," povedala Shiffrinová.

Vo videu Shiffrinová počula komentátora, ktorý bol pri daných pretekoch. Ten povedal, že je to "perfektné lyžovanie".

"Nie, to nie je perfektné lyžovanie, je to víťazné lyžovanie," zasmiala sa druhá žena celkového poradia aj poradia slalomárok v tejto sezóne.

Potom povedala, čo je podľa nej počas jazdy najdôležitejšie. "Lyžovať treba do konca. Kým vidíte cieľ, stále v ňom nie ste. Musíte naďalej ísť do toho naplno, ak ste unavení, treba ísť do toho ešte viac naplno," povedala Shiffrinová.

Často môžeme vidieť, ako pretekári, najmä muži, pri cieli rýchlo vystrelia ruku napred a idú viac na jednej lyži. "Myslím, že je to oveľa rýchlejšie, alebo minimálne o niečo rýchlejšie," vysvetlila. Zo súperiek sa jej táto technika veľmi páči na Wendy Holdenerovej.

So smiechom tiež priznala, že keď si dáva dole lyže, obyčajne paličkou minimálne trikrát netrafí miesto, kde sa odopínajú. Tiež sa zabávala na tom, ako má v cieli "unavený úsmev".

Petra, moje dievča!

V zázname sa objavila Anna Swennová Larssonová. "Anna, vždy som z toho nadšená, keď je na pódiu. Je to mimoriadne milá osoba. Je to skvelá pretekárka, zaslúži si to. Ona je vždy taká šťastná, zbožňujem to," povedala Američanka.

Ďalej sa v zábere objavila Petra Vlhová. "Petra, moje dievča!" vykríkla Shiffrinová.

"Neviem, či by s tým bola úplne stotožnená, keby počula, že ju tak nazývam," povedala ďalej o neskoršej víťazke celkového poradia slalomárok.

"Je to úžasné súťažiť proti tak silnej pretekárke. Posúvame napred jedna druhú. Petra do toho ide vždy naplno," nešetrila chválou na Slovenku.

Pre obe môže byť táto rivalita podľa Shiffrinovej aj frustrujúca, napriek tomu, veľmi sa jej páči, že má takú súperku.

Američanka často vyhrávala s veľkým náskokom už v prvých kolách. Neraz o tom počúvala, že je silná, že je to pre ňu určite jednoduché vyhrávať.

"Nie je to jednoduché, musíte ísť do toho naplno vždy," povedala Shiffrinová na záver.