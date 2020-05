Šéf Bory si pred rokmi nechal vytetovať Saganovo meno, bola to dohoda

Do zákulisia Bory-Hansgrohe sa diváci dostali vďaka dokumentu.

3. máj 2020 o 20:36 SITA

BRATISLAVA. Keď Peter Sagan na sklonku roka 2016 prestúpil do tímu Bora-Hansgrohe, Nemci sa ešte len uchádzali o najvyššiu cyklistickú licenciu World Tour.

Vtedy už dvojnásobný majster sveta a kráľ bodovacej súťaže na Tour de France sa stal kľúčovou postavou ambiciózneho zoskupenia, ktoré sa od výrobcu štýlového kuchynského zariadenia posunulo až medzi najlepšie cyklistické tímy sveta.

Tetovanie s logom Sagana

"Jednotkou je stále Deceuninck - Quick Step. Oni existujú už vyše 30 rokov a vedia ako to robiť, aby boli úspešní. My však máme ambíciu porovnávať sa s nimi a jedného dňa chceme byť lepší ako oni.

Už teraz sme komplexnejšia partia a raz budeme číslo jeden," uviedol manažér Bora-Hansgrohe v špeciálnej relácii Band of Brothers na Eurosporte.



V 30-minútovom exkluzívnom dokumente, ktorý nechal fanúšikom nahliadnuť do zákulisia jedného z najuznávanejších profitímov súčasnosti, sa veľakrát spomenulo meno Peter Sagan.

Jeho pozíciu azda najviac vystihuje príhoda z majstrovstiev sveta v nórskom Bergene v roku 2017, kde sa výnimočnému slovenskému pretekárovi podarilo dovŕšiť víťazný hetrik.

"Sľúbil som Petrovi, že ak sa stane majstrom sveta, vytetujem si jeho logo s menom na nohu. Doteraz ho nosím pod kožou," zasmial sa Ralph Denk a Sagan ho neskôr doplnil: "Ja som na to neskôr zabudol, ale on prišiel za mnou a poďakoval sa mi za svoje prvé tetovanie. Priznávam, že to so mnou trochu pohlo..."



Sagan v dokumente zdôraznil, že Bora-Hansgrohe nie je postavená len na jeho úspechoch. Snaží sa budovať komplexnú cyklistickú značku a z roka na rok v tom robí evidentné pokroky.

"Od detstva som sledoval najlepších cyklistov na svete a teraz sa mi splnil sen - jazdím s nimi v jednom tíme. Bora-Hansgrohe je "Dream Team" s najlepšími profesionálmi. Cítim sa tam ako doma. Máme výborné vzťahy a skvele komunikujeme," vyznal sa Pascal Ackermann.

V tíme je správny mix osobností

"Každé preteky môže vyhrať niekto iný. V tomto tíme tlak neexistuje, sme všetci kamaráti. Toto nie je partia ľudí s veľkým egom, u nás každý pracuje jeden pre druhého.

Keď má niekto presne zadanú úlohu, snaží sa ju splniť na sto percent a na nič iné sa nepýta. Všetko ostatné ide stranou," zdôraznil Ralph Denk a ešte doplnil: "Máme správny mix osobností - rýchlikov, vrchárov, rozbiehačov. A aj vtipkárov, ktorý roznášajú dobrú náladu, hoci to nie je ich práca. Výsledkom je dobrá nálada, lebo všetci máme najmä radi cyklistiku. Je to náš život."

Peter Sagan na túto tému podotkol: "Je dôležité užívať si každý deň ako keby bol posledný. A u nás to tak funguje. Stále cítim v tíme veľa radosti a pozitívnej energie."

Peter Sagan v tomto roku dovŕšil tridsiatku a v Bora-Hansgrohe má zmluvu do konca roka 2021. Špecifická situácia v tejto sezóne, ktorú na dlhý čas stopla pandémia koronavírusu, zasiahla aj do ambícií žilinského rodáka.

Chcel sa prvýkrát predstaviť na Giro d´Italia, na Tour de France zabojovať o ôsmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže či do úctyhodnej zbierky triumfov pridať ďalšiu monumentálnu klasiku.

Ralph Denk premýšľa aj nad momentom, keď jedného dňa už Peter Sagan nebude súčasťou nemeckého "Bratstva".



"Peter je Peter. Platíme mu veľa a on nás za to teší svojimi výkonmi. Bora-Hansgrohe však bude žiť aj nezávisle na Saganovi. Máme veľa skvelých cyklistov, výbornú stratégiu prijímania nováčikov. Snažíme sa ich viesť čo najlepšie. Oni budú naša budúcnosť," doplnil Denk.