Neskutočne mu narástli čísla, všetci marketéri sú do Végha zbláznení

Odveta zápasu storočia má byť do roka.

4. máj 2020 o 14:44 Pavol Spál

Tvrdí, že ide o najrýchlejšie sa rozvíjajúci šport na svete. A tiež najnáročnejší. Majiteľ a promotér organizácie Oktagon ONDŘEJ NOVOTNÝ vlani zorganizoval najväčšiu bitku v klietke v dejinách Česka a Slovenska Karlos Vémola verzus Attila Végh. Nazval ju zápas storočia a vypredal s ňou O2 arénu, najväčší štadión na území Česka a Slovenska. Aj vďaka nemu sú zmiešané bojové umenia (MMA) fenoménom dnešnej doby.

Bojovníci MMA sa mlátia v klietke často až do krvi. Mnohí ľudia nad tým krútia hlavou. Ako vidíte MMA vy?

Bojovníci sú normálni ľudia, akurát sú schopní vyskúšať si fatálny konflikt. Je to šport. Proste chuť vyskúšať si tvrdosť, ktorá je aj v džude, karate, boxe či v iných športoch.

Telo je neuveriteľne šikovné a neustálym tréningom sa vystuží. To, čo sú pre nás veci, ktoré si nevieme predstaviť, je pre trénovaného človeka normálne. Ani to nevníma. Keď sa dívate na Tour de France a cyklisti idú každý deň dvesto kilometrov na bicykli, je to tiež pre nás nepredstaviteľné. Nechápeme to.

To isté platí o MMA. Zatvoria sa dvere a niekto vám chce v klietke fyzicky ublížiť. Ale vy ste na to pripravený. Pre vás to nie je, že au, bolí to. Ale skôr to, že ste spravili chybu v obrane a dostali ste gól. K tomu však vedie dlhá tréningová cesta. Bojové umenie je cesta tela i duše. Cesta bojovníka, ktorý nikdy nebude dokonalý. Stále sa je čo učiť.

Aj na tieto otázky reagoval Novotný Nakoľko je odveta zápasu storočia otázkou peňazí? Je pravda, že Végh a Vémola zinkasovali za zápas po 80–tisíc eur? Stačí Véghovi jeden zápas do roka, aby sa uživil? Koľko ľudí sa v Česku a na Slovensku môže živiť iba bojom v klietke? Vzrástla cena Végha na trhu? Aký bol rozpočet zápasu storočia? Kam patrí Végh z hľadiska európskeho či svetového MMA?

Vy stojíte v oktagone s mikrofónom v ruke. Komentujete a burcujete publikum. Nemali ste chuť si to vyskúšať priamo v klietke ako bojovník?

Veľmi som to svojho času chcel. Hral som hádzanú, ale, bohužiaľ, nikdy mi neprialo zdravie. Vždy, keď som šiel v príprave naplno, niečo som si zlomil. Môj čas je asi preč. Nemal by som však z toho obavy. Naopak, vždy som sa snažil s chlapcami aspoň spárovať. Rozumiem tomu a páči sa mi to.

Vyhlásili ste, že do Attilu Végha ste investovali viac ako desať miliónov českých korún (okolo 370-tisíc eur), aby vstal z prachu. Môžete to vysvetliť?