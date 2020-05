Hrať bez divákov? Pre niektoré kluby v Anglicku to môže byť existenčný problém

BRATISLAVA. Kedy bude možné hrať futbal s divákmi, je zatiaľ otázne. To výrazne ovplyvní aj financie klubov.

Momentálne sa zdá, že aj anglická Premier League sa dlhšiu dobu bude hrať pred prázdnymi tribúnami.

Pri tejto situácii môžu najvýraznejšie finančné straty utrpieť najmä veľké kluby. Portál BBC prišiel s porovnaním, koľko ktoré kluby počas zápasov zarobili.

Šestica legendárnych tímov Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea a Manchester City zarába najviac.

Ich príjmy za zápasy tvorili v minulej sezóne až 73 percent celkových zárobkov ligy z duelov.

Najviac príjmov celkovo mal za minulú sezónu za zápasy Manchester United. Bolo to 111 miliónov libier (viac ako 126 miliónov eur, pozn. red.).

Naopak, najslabšie zarábajúcimi klubmi sú Huddersfield a Bournemouth - zinkasovali 5 miliónov libier (takmer 5,69 milióna eur).

Celkový príjem najslabšie zarábajúcich klubov za celú sezónu je porovnateľný so zárobkom najbohatších tímov za jediný zápas. Manchester United mal za jeden duel viac ako 4 milióny libier.

Aká je však dôležitosť príjmov zo zápasov v celkovom rozpočte súťaže?

Peniaze z predaja vstupeniek tvoria každým rokom menšie percento z celkových príjmov ligy. Kým v sezóne 1992/1993 to bolo 43 percent financií ligy, v súčasnosti je to 13 percent.

Kluby tak zrejme budú musieť siahať aj po finančných rezervách. V tomto ohľade je na tom najlepšie Manchester United. Ten má odložených 308 miliónov libier.

Naopak, Brighton má na účte jeden milión.

Absencia príjmov zo vstupeniek môže mať vplyv aj na mzdy. Kluby s obrovskými štadiónmi ako Arsenal a Tottenham za každú libru, ktorú dajú na výplaty, dostanú za zápasy naspäť 46 (Tottenham), resp. 42 (Arsenal) libier.

Na druhej strane, ak by sa hralo bez divákov, určitú časť financií by kluby ušetrili tým, že by nemuseli platiť toľko ľudí. Manchester United napríklad počas zápasov zamestnával 3340 osôb.

Celkové zárobky týchto osôb za rok však tvorili asi 5 miliónov libier. Celkovo dal klub na výplaty vyše 330 miliónov. Ide tak o minimálne zníženie výdavkov.

Ak by sa celý rok hralo bez divákov, lige by chýbalo 677 miliónov libier. Mnohé kluby by tak zrejme museli uvažovať o redukovaní miezd, no niektoré by sa mohli dostať aj do existenčných problémov.