Koronavírus si možno tento svet vypýtal, vraví svetová tenisová osmička

Rozhovor pre denník SME: Narodila sa vo Švajčiarsku, ktoré aj reprezentuje. Rodičov však má Slovákov a aj časť jej rodiny žije na Slovensku. BELINDA BENČIČOVÁ (23 r.) plynule ovláda slovenčinu. Aktuálne je v rebríčku WTA na 8. pozícii. Vo februári tohto roka jej patrilo 4. miesto. Na okruhu vyhrala štyri turnaje vo dvojhre a dva vo štvorhre. Jej najlepším výsledkom na grandslame je semifinále US Open 2019. V tej istej sezóne sa premiérovo kvalifikovala na Turnaj majsteriek, kde sa prebojovala do semifinále. WTA ju ocenilo ako návrat roka. V rokoch 2018 a 2019 po boku Rogera Federera vyhrala Hopmanov pohár.

Myslíte si, že sa tento rok ešte uskutočnia nejaké tenisové turnaje?

Tento rok sa podľa mňa hrať nebude. Myslím si, že je to veľmi problematické, lebo hráči sú z rôznych krajín. Kým nebudú mať tieto krajiny rovnaké pravidlá súvisiace s cestovaním a návratom naspäť, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sme sa všetci každý týždeň stretávali niekde na turnajoch. Osobne si teda myslím, že začneme až na budúci rok.

Je pravdepodobné, že tenisti budú po návrate hrať bez divákov. Viete si to predstaviť?

Viem aj neviem. Ešte v prvých kolách, keď sa hrá aj na vedľajších kurtoch, sa to ako-tak dá. Ale neviem si predstaviť hrať alebo vidieť hrať niekoho napríklad grandslamové finále bez divákov. Určite by sme to všetci akceptovali, ak by to tak muselo byť, ale bolo by to podľa mňa veľmi zvláštne.

Myslíte si, že to môže ovplyvniť aj výkony hráčov?

Neviem, či by to priamo mohlo ovplyvniť výkon. Predsa len, nie je to ako vo futbale, že sa hrá doma a vonku a fanúšikovia sú väčšinou veľmi naklonení na niektorú stranu.

V tenise sa mnohí skôr prídu pozrieť len na zápas. Výkon by to teda zrejme neovplyvnilo, ale určite by to nebolo veľmi pekné hrať nejaké veľké finále bez nich.

V Nemecku sa hrala exhibícia bez čiarových rozhodcov. Dali by sa tak podľa vás hrať aj súťažné zápasy?

Hrať bez čiarových rozhodcov by sme zvládli. Myslím si, že v najhoršom prípade by sa to tak mohlo spraviť, pretože nie je všade jastrabie oko.

Na menších turnajoch sa stáva, že v kvalifikácii nie sú čiaroví rozhodcovia pri každej čiare. Nie až tak dávno, v juniorskej ére som hrávala zápasy, kde nebol žiadny rozhodca.

Ako sa v takýchto prípadoch riešia sporné momenty?