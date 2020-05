Športový riaditeľ Dukly: Cyklistika prežila vojny, prežije aj vírus

Niektoré tímy hovoria o likvidačnom efekte.

8. máj 2020 o 17:12 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Profesionálna cyklistika zažíva v období koronakrízy ťažké časy a od viacerých popredných tímov či jazdcov je dokonca počuť hlasy o jej likvidačnom efekte.

Podľa športového riaditeľa slovenského kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica Martina Fraňa však takýto tvrdý scenár nehrozí.

"Cyklistika prežila vojny, prežije aj vírus," povedal v rozhovore pre TASR.

Kríza najviac zasiahla tím CCC

Viacero popredných tímov už pristúpilo k výrazným škrtom. Kríza zatiaľ najtvrdšie zasiahla poľský tím CCC, ktorý sponzoruje rovnomenná firma.

Tá už musela požiadať banky o pomoc pri financovaní na ďalší rok a pravdepodobne výrazne utlmí všetky sponzorské aktivity. Problémy majú aj ďalšie stajne World Tour.

Súvisiaci článok Sagan natočil novú reklamu, zahral sa v nej na zlodeja Čítajte

"Treba si uvedomiť, že rozpočty týchto tímov sú obrovské, ide o milióny eur. Keď je takýto tím postavený na jednej firme a tá sa dostane do problémov, je jasné, že takéto niečo nastane," uviedol Fraňo.

Aj on očakáva, že po pandémii príde v cyklistike i celom športe k viacerým zmenám.

Ako príklad uviedol futbalový biznis, v ktorom sa točia z roka na rok väčšie peniaze a prestupové čiastky za hviezdnych hráčov siahajú do astronomických výšok. To by sa malo v najbližšom čase zmeniť:

"Možno sa prejaví aj to, že niektoré kluby, ktoré mali zdravé rozpočty a pracovali s triezvymi číslami, triezvym uvažovaním, tak ich to až tak nepotopí.

No tie, ktoré boli na hrane a lietali v oblakoch, tak z nich môžu hlboko spadnúť. Rovnako je to aj v cyklistike. Ten rozpočet je preto možno aj naša výhoda, čo bola doteraz nevýhoda."

Dukla nepristúpila k úsporným opatreniam

Cyklistika však podľa neho úplne na kolená nespadne: "Ako taká určite nezomrie, prežila svetové vojny, ťažké časy, no nestratila na popularite a vrátila sa ešte silnejšia. Je to aj jedna z alternatív dopravy.

Napríklad ísť na bicykli do práce je teraz lepšie, ako ísť hromadnou dopravou. Aj deti vedia na bicykli nasledovať svoje vzory, pričom v iných športoch je to zložitejšie. Aj to je sila cyklistiky. Ja sa o tento šport vôbec nebojím, no už možno bude trochu iný ako doteraz."

V klube zatiaľ k žiadnym zvláštnym úsporným opatreniam pristúpiť nemuseli.

"Pre nás sa zatiaľ nič nemení, pripravujeme sa a budeme situáciu ďalej sledovať. Momentálne sa nás týka len to, že nemôžeme ísť nikam na preteky, ale tým zase klub šetrí peniaze. Čo sa bude diať ďalej, uvidíme," uviedol Fraňo.

Fraňo: Sezónu máme pokrytú

Súvisiaci článok Sagan na Okolo Slovenska? Nie je to len o tom, či chcem, vraví Čítajte

Slovenský tím má výhodu, že funguje pod Vojenským športovým centrom Dukla. Okrem toho má aj súkromných partnerov, s ktorými sa zatiaľ spolupráca nezmenila:

"Celé, o čo sa to opiera, je VŠC, kde doteraz neprebehli žiadne škrty. Je to centrum slovenskej športovej reprezentácie vo všetkých smeroch a nemyslím si, že by bolo vhodné, aby sa štát vykašlal na najlepších reprezentantov, keď nás na budúci rok čakajú olympijské hry.

Samozrejme, máme aj súkromných partnerov, nevravím, že sa im všetkým darí fantasticky, ale my sme mali nejaké tie plnenia už začiatkom roka a sezónu pokrytú máme. Čo bude na budúci rok, to dnes povedať neviem."

Sezóna je prerušená od polovice marca, keď Medzinárodná cyklistická únia (UCI) pozastavila všetky podujatia.

Na rozdiel od iných športov však zvolila opatrnejší postup a preteky sa snažila presúvať na neskoršie termíny. Podľa Fraňa to bol správny krok:

"V iných športov podľa mňa bezhlavo a predčasne začali rušiť podujatia ako na bežiacom páse. Cyklistika sa do toho tak nevrhla. Určite to bol správny prístup, pretože teraz aj tie najviac postihnuté krajiny začínajú s uvoľňovaním opatrení a chystajú napríklad futbalové ligy.

Predpokladať niečo na polroka dopredu nedokáže ani veštica Sibyla. Veľa športovcov aj tu z Dukly má po rušeniach podujatí už po sezóne, no my nie."

Cyklisti pokračujú v tréningu

Aj preto všetci pretekári klubu stále pokračujú v tréningovom procese. Výhodou bolo, že na Slovensku neplatili také tvrdé opatrenia a trénovať vonku sa dalo takmer stále.

"Tréningový proces v podstate prebiehal kontinuálne. Nemali sme úplný zákaz vychádzania, v Banskej Bystrici máme veľmi blízko do prírody, kde je aj dosť asfaltových ciest, takže sme trénovali aspoň individuálne.

Čiže tréningový proces nebol úplne prerušený. Až na výnimky, keď mali naši cyklisti povinnú karanténu po návrate zo zahraničia. No aj tam sa dali využiť trenažéri."

Dlhý pretekársky výpadok využili v Dukle aj na odstraňovanie nedostatkov a slabín jednotlivých pretekárov. Na tie nie je počas nabitého roka ani medzi dvomi sezónami čas a tak je nútená prestávka dobrá aspoň na niečo.

"Tento čas treba využiť. Navyše cyklistika je šport, kde sa kontinuálne zvyšuje výkonnosť a naberá celoživotná forma. Preto nie je dlhodobý tréningový výpadok možný.

Medzi sezónami je síce aj štvor-päťmesačná prestávka, no cyklisti majú voľno maximálne tri týždne. Aj keby sa tento rok už nekonali žiadne preteky, tak nie je možné na niekoľko mesiacov prestať trénovať.

Následky by totiž trvali dlho a do formy by sa dalo vrátiť možno až o nejaké dva roky," vysvetlil športový riaditeľ tímu.

Program príliš nemuseli meniť

Súvisiaci článok Slováci majú dôvod na radosť, Sagan im vybojoval vysoký počet miest na MS Čítajte

UCI v utorok zverejnila nové termíny podujatí World Tour. Sezóna by sa tak mala obnoviť 1. augusta a až do začiatku novembra je program poriadne nahustený. Rovnako je to aj v prípade nižších kategórii.

Dukla doteraz program meniť príliš nemusela, keďže na august až október mala naplánované podujatia. Vrcholom majú byť domáce etapové preteky Okolo Slovenska, ktoré by sa podľa posledných informácií mali konať, a národný šampionát.

UCI naň vyhradila termín v závere augusta, no ešte nie je jasné, či sa budú konať spoločné majstrovstvá Slovenska a Česka, alebo každá krajina usporiada vlastné.

"My sa stále chystáme a počítame s tým, že sa pretekať bude aspoň v nejakej forme. Trénujeme, snažíme sa ísť do intenzity.

Myslím si, že nejaké preteky určite budú, aj keby len na domácej úrovni, alebo aj nejaké doplnkové, napríklad na horských bicykloch. Sme pripravení do kolotoča vhupnúť kedykoľvek, aj keby to malo byť zajtra," dodal Fraňo.