Hráč Juventusu skritizoval spoluhráčov: Jeden si zaslúžil facku, druhý bol hnilé jablko

Kapitán tímu píše vlastnú knihu.

10. máj 2020 o 8:25 TASR

TURÍN. Giorgio Chiellini, kapitán talianskeho futbalového klubu Juventus Turín, v pripravovanej autobiografii skritizoval bývalého reprezentačného spoluhráča Maria Balotelliho.

Ešte tvrdšie sa v nej vyjadril na adresu bývalého klubového spoluhráča Felipeho Mela z Brazílie.

Chiellini pre denník La Reppublica uviedol, že Balotelli ho nahneval počas zápasu Pohára konfederácií ešte v roku 2013. Taliani prehrali s Brazíliou v skupine 2:4 a Balotelli by si podľa neho zaslúžil po zápase pár faciek.

"Na Pohári konfederácií v roku 2013 v zápase s domácou Brazíliou nám vôbec nepomohol. Zaslúžil by si facku. Balotelli je negatívna osoba, ktorá nemá žiadny rešpekt voči tímu. Niektorí si mysleli, že patrí do prvej päťky najlepších hráčov sveta. Nikdy by som si nepomyslel, že môže byť vôbec v desiatke či dvadsiatke," povedal Chiellini.

Balotelli za uplynulých päť rokov dostal do národného tímu pozvánku len trikrát.

Súčasný kouč Talianska Roberto Mancini sa pred časom vyjadril, že v prípade dobrých výkonov má kontroverzný útočník do reprezentácie dvere otvorené.

Ešte tvrdšie sa Chellini obul do Mela.

"Felipe Melo bol ešte horší, povedal by som najhorší z najhorších. Nedokážem vystáť ľudí, ktorí nemajú pred ničím rešpekt. Vždy to s ním bol boj, vždy išiel proti prúdu. Trénerom som hovoril, že je 'hnilé jablko'.

Nikdy som sa veľmi nestaral do ostatných. Nemusel som byť každého najlepší priateľ, ale iba títo dvaja hráči išli za akceptovateľný limit. Problém nie je, že hráš dobre alebo zle, keď si dáš deň voľno. No ak nemáš žiadny rešpekt a vnútri si prázdny, to je zlé.

Ak sa to stane raz, OK, no ak opäť, to už nie je dobré. A čo sa týka Interu Miláno, neznášal som ich tak ako Michael Jordan Pistons. Bolo jednoduché nemožné neznášať ich," dodal 103-násobný taliansky reprezentant.