Ramsay chcel k Slovákom zavolať aj svojho syna. Prečo to nevyšlo?

Jednému slovenskému hokejistovi Ramsay už pri prvom rozhovore povedal, že sa mu do tímu nehodí. Nechal ho odohrať jeden prípravný zápas a ihneď ho poslal na farmu. A potom ho klub vymenil. O ktorého hráča išlo?

?

Stalo sa to v prípravnom kempe Atlanty v roku 2010. Ramsay bol novým trénerom klubu, Valábik sa pokúšal o návrat do NHL po operácii kolena. Ramsay mu pri prvom stretnutí povedal, že uprednostňuje nižších a pohyblivejších obrancov. Poslal ho na farmu a do prvého tímu ho už nezavolal. Atlanta o pár mesiacov Valábika vymenila do Bostonu.

Zdroj: SME