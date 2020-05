Seredčania už trénujú spoločne, chýba viacero legionárov

Liga by mohla odštartovať v júni.

11. máj 2020 o 14:24 TASR

SEREĎ. Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ŠKF iClinic Sereď obnovil v pondelok spoločný tréningový proces.

Tréner Peter Lérant privítal zverencov, ktorí sa počas pandémie takmer dva mesiac pripravovali individuálne, chýbalo mu však viacero legionárov.

Niektorí zahraniční hráči sa na začiatku koronavírusovej krízy vrátili do svojich rodných krajín.

"Nemohli pricestovať, lebo by ešte museli ísť do karantény," vysvetlil Lérant.

Hráči schudli

Z prítomných futbalistov nemohol naplno zaberať jedine brankár Pavol Penksa.

"Má vodu v kolene. Vyzerá, že ostatní sú viac-menej zdraví, čakáme na rozhodnutie, kedy by sa mohli pripojiť cudzinci, ktorí sú ešte vo svojich krajinách."

Seredčania dostali na obdobie, keď sa nemohli stretávať na štadióne, individuálne tréningové plány.

"Nejakou formou sme ich kontrolovali, ale tu nikdy nebol problém s individuálnou prípravou. Hráči boli vždy srdciari, vždy boli zodpovední a na spoločnú prípravu prišli nachystaní tak, že sme mohli hneď začať s loptami," vraví Lérant.

"Vedia, že by oklamali len sami seba, keď už z ničoho iného, z nudy museli trénovať. Vyzerajú v pohode, všetci hlásili, že sú ešte schudnutejší a viac kondične nabití. Myslíme si, že by nemal byť žiadny problém, a dúfame, že sa súťaž začne čím skôr."

Reštart začiatkom júna?

Najoptimistickejší termín reštartu Fortuna ligy je 6. jún, najvyššia slovenská súťaž by pokračovala úvodným kolom nadstavby.

Sereď sa na rozdiel od svojej nováčikovskej sezóny 2018/2019 neprebojovala do skupiny o titul a musí hrať v skupine o udržanie sa.

Po 22 kolách základnej časti skončila na desiatej priečke o tri body pred Nitrou a so šesťbodovým náskokom na posledné Pohronie. Jej prvý súper je podľa vyžrebovania Trenčín.

"Po takmer dvojmesačnej individuálnej príprave sa musíme v prvom týždni zamerať najmä na individuálnu techniku, v päťčlenných skupinách, bezkontaktne. Šiesteho júna je ešte dosť ďaleko, veríme, že na budúci týždeň už bude dovolený aj malý kontakt. Potrebujeme si nacvičiť veci, aby zápas vyzeral na úrovni," zdôraznil Lérant.

Tréner netuší, či niekto z ligy zostúpi

Funkcie hlavného kouča sa ujal cez zimnú prestávku: "Už keď sme prišli v zime, hlavným cieľom bola záchrana. Aj keď nevieme, ako to bude teraz vyzerať, či bude niekto vypadávať, či sa druhá liga vôbec bude hrať. Chceme odohrať dobré zápasy a nazbierať čím skôr čo najviac bodov, do ostrého duelu máme plus-mínus tri týždne."

Lérant vedie po prvý raz mužstvo vo Fortula lige ako hlavný tréner a ihneď v takejto špecifickej situácii.

"Uvidíme, ako každý zareaguje, beriem to z pozitívnej stránky, zase nás to niečím obohatí. Mali sme individuálnu prípravu už po odohratých kolách, treba si z toho zobrať nejaké pozitíva a porovnať veci z minulosti, ako zareagujú chlapci na záťaž. Pozerali sme aj veci, čo robia niektoré väčšie mužstvá ako my. Máme veľa prípravných cvičení, musel som nad nimi rozmýšľať, aby to fungovalo. Takisto dnes to boli úvodné, základné veci, aby sme spĺňali všetky kritériá," dodal 43-ročný tréner.