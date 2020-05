Bude sezóna bez Davisovho pohára? Panuje veľká neistota, vraví Piqué

Turnaj bez divákov by bol zložitý.

11. máj 2020 o 15:30 TASR

BARCELONA. Španielsky futbalista Gerard Piqué si nemyslí, že sa tento rok uskutoční finálový turnaj tenisového Davisovho pohára, ktorý financuje jeho spoločnosť. Dôvodom má byť pandémia koronavírusu.

Piquého investičná firma Kosmos podpísala s Medzinárodnou tenisovou federáciou 25-ročnú zmluvu vo výške tri miliardy dolárov.

Finálový turnaj sa má uskutočniť od 23. do 29. novembra v Madride. Obranca FC Barcelona je však v tomto ohľade pesimistický.

"Momentálne panuje veľká neistota. Snažíme sa sledovať kroky vlády a rozmýšľame, či by sme mohli dostať divákov na tribúny Caja Magica. Povedal by som, že som skôr pesimistický, či sa podujatie bude konať, pretože Davis Cup bez divákov by bol zložitý," uviedol v rozhovore pre televíziu Movistar.

Španielsko odštartovalo minulý týždeň štvorfázový plán na uvoľnenie karanténnych opatrení, ktoré sú v platnosti od polovice marca. Približne v rovnakom čase sa prerušila aj tenisová sezóna na celom svete.

Úvodnú edíciu nového formátu Davisovho pohára vyhralo vlani v Madride domáce Španielsko. Informovala agentúra AFP.