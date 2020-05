Káčer je z odchodu do Plzne nadšený. Tréner aj klub sú super, vraví

Do Česka odišiel ako voľný hráč.

12. máj 2020 o 10:37 TASR

PLZEŇ. Slovenský futbalový stredopoliar Miroslav Káčer ani chvíľu neváhal nad ponukou Plzne a teší sa na pôsobenie na Západe Čiech.

Pod vedením bývalého trénera jeho rodnej Žiliny Adriana Guľu by chcel zabojovať o majstrovský titul i úspechy v pohárovej Európe.

"Keď sa mi ozval manažér, že má Viktoria záujem, tak som nad ničím iným ani nepremýšľal. Tréner je super, klub tiež, nebolo prečo váhať," povedal v rozhovore pre portál idnes.cz.

Káčer: Prestup prišiel za iných okolností

Pre dvadsaťštyriročného stredopoliara je veľká motivácia účasť v pohárovej Európe: "Hrať za Plzeň je pre mňa obrovská výzva. Ide o veľký klub s európskymi parametrami, ktorý ma môže v kariére posunúť ďalej.

Dúfam, že mu pomôžem k tomu, aby sme hrali európske poháre a bojovali o titul v domácej súťaži. Plzeň má na to, aby hrala v Európe každoročne. Myslím si, že to tak pokojne môže byť, keď sa bude dariť klubu i mne."

Káčer prestúpil do Plzne po tom, ako dostal v Žiline výpoveď po vypuknutí pandémie koronavírusu.

Do Viktorie prišiel ako voľný hráč, pričom to bol jeho prvý prestup v kariére: "Nikdy som nič iného nezažil, za Žilinu som hral od šiestich rokov. Prvý prestup prišiel za iných okolností, akoby som čakal, ale aj tak je to úžasné."

Je najmladším strelcom Fortuna ligy

Káčer odohral za Žilinu vo všetkých súťažiach 212 duelov, v ktorých si pripísal 37 gólov a 22 asistencií.

Pamätný je preňho najmä premiérový gól vo Fortuna lige, ktorý dal vo veku 16 rokov a 162 dní a stal sa najmladším strelcom súťaže. V tejto sezóne viedol Žilinu ako kapitán. Na konte má aj dva štarty v reprezentačnom A-tíme.

Spolu s ním prestúpil zo Žiliny do Plzne aj Filip Kaša. Dvadsaťšesťročný český stopér je ostravský odchovanec, za Žilinu odohral celkovo 92 zápasov a strelil 11 gólov.

"Som rád, že sa môžem posunúť zase o úroveň vyššie. A hlavne, že to môže byť práve s Viktoriou, ktorá má vysoké ambície. Hral som proti nej niekoľkokrát s Baníkom Ostrava a vždy to bolo veľmi ťažké," povedal Kaša.