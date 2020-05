Americká novinárka ho miluje. Slovák zažil v zámorí najhoršiu sezónu

Sezóna ho psychicky posilnila.

12. máj 2020 o 18:40 Juraj Berzedi

V detstve sa najčastejšie hrával na Žigmunda Pálffyho. Zrejme aj preto, že pochádza z rovnakého mesta – zo Skalice. Vlani na domácich majstrovstvách sveta upútal korčuľovaním a rýchlosťou. Čakalo sa, že skvelé výkony by mu mohli otvoriť dvere aj do New Jersey Devils v NHL. „Na šampionáte ma ľudia z Devils chválili. Čakal som, že budem mať v klube inú pozíciu,“ hovorí 21-ročný útočník MARIÁN STUDENIČ.

Celú sezónu ste boli len na farme Devils v Binghamtone. Ako vnímate, že sa vám definitívne skončila sezóna v AHL?

Priznám sa, že som to očakával. Keď v polovici marca prerušili sezónu, mal som zmiešané pocity. Postupne sa to utriaslo a koniec sezóny nie je veľkým prekvapením. Zdravie je dôležitejšie ako hokej. Dúfam, že sa to čoskoro vráti do normálu.

Pred prerušením súťaže ste v klube ťahali sedemzápasovú víťaznú sériu. Z posledných trinástich zápasov ste prehrali len raz. Je vám ľúto, že vás pandémia zastavila?

Áno, darilo sa mužstvu aj mne. Na začiatku sezóny to bolo kostrbaté. Trošku sme sa hľadali a často sme prehrávali aj zápasy, v ktorých sme hrali dobre. Potom sme zmenili systém, čo nám výrazne pomohlo. Každý vedel, čo má robiť. Zrazu sme začali víťaziť, dostali sme sa na pozitívnu vlnu a vtedy sa hrá jednoducho. Ak by sme sa dostali do play off, mohli sme ísť ďaleko.

Vlani ste výkonmi prekvapili mnohých odborníkov i fanúšikov. Ako hodnotíte svoj druhý ročník v AHL, v ktorom ste v 37 zápasoch získali 17 bodov?

Nie som spokojný, najmä s prvou polovicou sezóny. Hoci sa to neskôr zlepšilo, bola to moja najhoršia sezóna. Aj v počte zápasov, keďže som ich neodohral veľa. Mám však veľkú motiváciu napraviť to.

Prečo sezóna nedopadla podľa vašich predstáv?

Mal som iné očakávania. Nedostával som toľko času na ľade. Chvíľu som bojoval sám so sebou a s tým, v akej pozícii som sa ocitol. Bolo to náročné.