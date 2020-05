Futbalista zavraždil vlastného syna. Vinu najprv hodil na koronavírus

Lekári si mysleli, že chlapec zomrel na koronavírus.

13. máj 2020 o 10:51 Jakub Benko

BRATISLAVA. Turecký futbalista Cevher Toktas sa na polícii priznal, že zavraždil vlastného syna. Informujú o tom viaceré svetové médiá.

Hráč tímu Bursa Yildirimu Spor sa sám nahlásil 11 dní po otrasnom čine.

Svoje päťročné dieťa priviezol do nemocnice ešte 23. apríla. Malo totiž známky nakazenia koronavírusom.

Lekári ho po vyšetrení síce poslali do domácej karantény, no chlapcov stav sa zhoršil a musela poňho prísť sanitka. Po prevoze do nemocnice však zomrel.

Po úmrtí chlapčeka lekári určili ako príčinu smrti ochorenie Covid-19. Futbalista tiež na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu hrobu.

"Zatlačil som vankúš na jeho hlavu, keď ležal na posteli. Asi pätnásť minút som ho dusil," opisoval Toktas hrôzostrašný čin na polícii.

"Keď sa prestal hýbať, zavolal som doktorov, aby na mňa nepadlo podozrenie," vysvetlil v priznaní.

Za vraždou sa skrýva taktiež nepochopiteľný motív. "Nikdy som ho nemiloval," povedal vyšetrovateľom.

Futbalista je momentálne za mrežami, kde bude čakať na svoj súd.