Priviedli ho v putách. Bývalý hráč Realu vypovedal kvôli pašovaniu drog

Po výsluchu ho pustili domov.

13. máj 2020 o 12:47 SITA

MADRID. Niekdajší útočník futbalového Realu Madrid Kolumbijčan Edwin Congo vypovedal na polícii v súvislosti s vyšetrovaním pašovania drog do Španielska.

Sám 43-ročný rodák z Bogoty v miestnej televízii potvrdil, že ho príslušné orgány požiadali, aby s príslušníkmi polície šiel na policajnú stanici, no po výsluchu ho prepustili domov.

Niekdajší futbalista poprel, že sa dopustil nezákonného konania napriek tomu, že na výsluch ho odviedli s putami na rukách, čo označil iba ako súčasť štandardného protokolu.

Congo musel vysvetliť svoje vzťahy s istými osobami, ktoré polícia vyšetruje. Pripustil, že niektoré z nich pozná, no odmietol dohady, že je zapletený do akejkoľvek nelegálnej činnosti.

S danými osobami sa mal spoznať, keď sa pustil do obchodovania so cennými kameňmi.



Edwin Congo počas hráčskej kariéry síce patril Realu Madrid v rokoch 1999 až 2002, no za "biely balet" nenastúpil ani na jeden súťažný duel.

V Európe hral v Španielsku, Francúzsku a Portugalsku, kariéru ukončil v roku 2009. Za reprezentáciu Kolumbie v rokoch 1999 - 2004 absolvoval 17 duelov a strelil v nich tri góly.