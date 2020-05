Chára priznal, že samého seba dostával pod veľký tlak. Pomohli mu spoluhráči

BOSTON. Slovenský hokejista Zdeno Chára priznal, že sa v prvých sezónach po prevzatí funkcie kapitána v Bostone Bruins ocitol pod veľkým tlakom.

Na oficiálnom webe NHL uviedol, že mu spoluhráči pomohli stať sa lepším kapitánom.

Štyridsaťtriročný Chára je v súčasnosti najstarší a aj najdlhšie pôsobiaci kapitán v NHL. V histórii Bostonu bol dlhšie slúžiaci kapitán iba Ray Bourque v rokoch 1985 až 2000.

Chára ho ešte môže prekonať, kapitánske céčko má na sebe od roku 2006.