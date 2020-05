Súper otočil za 215 sekúnd. Výnimočný turnaj sa skončil tragicky (kvíz)

Kto mohol v semifinálovom zápase proti Kanade v záverečných sekundách zápasu vyrovnať?

?

Demitra strieľal do odkrytej časti bránky, no brankár Luongo jeho strelu chytil. „Vôbec som nevedel, koľko času ostáva do konca zápasu. Dve sekundy? Neviem. Prosto so vystrelil a myslel som si, že to ide do bránky. Ani neviem, ako to chytil,“ vravel vtedy Demitra.

Zdroj: TASR