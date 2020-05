Žltú kartu za pľuvanec? Na to nemám právo, vraví rozhodca

V sobotu čaká Bundesligu reštart.

14. máj 2020 o 15:48 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bolo chladné počasie, fúkal vietor a na ihrisku bolo nezvyčajné ticho. Na trávniku sa hral bežný zápas, ale keď niektorý hráč zakričal, jeho hlas sa odrážal v ozvene od prázdnych tribún.

Futbalisti West Hamu United viedli doma nad rezervou Realu Madrid. Atmosféra bola ponurá, že aj hráči po góloch takmer neprejavovali emócie.

Radosť z gólu bola chudobná. Hráči sa len potľapkali a ďalej sa hralo.

Keď strelil David Cross tretí gól zápasu, ostalo na ihrisku také ticho, že hráč sa nechápavo obrátil na rozhodcu s otázkou: "Prosím vás, ten gól platil?"

Rozhodca prisvedčil. Ak by boli tribúny plné, nebol by na pochybách. Ovácie fanúšikov by mu to potvrdili.

Zvláštny zápas

Prvého októbra 1980 sa na štadióne West Hamu po prvý raz v histórii hral futbalový zápas bez divákov.

Bundesliga - program: Sobota 16. mája: 15.30 Dortmund - Schalke

Dortmund - Schalke 15.30 Augsburg - Wolfsburg

Augsburg - Wolfsburg 15.30 Düsseldorf - Paderborn

Düsseldorf - Paderborn 15.30 Lipsko - Freiburg

Lipsko - Freiburg 15.30 Hoffenheim - Hertha Berlín

Hoffenheim - Hertha Berlín 18.30 Frankfurt - Mönchengladbach Nedeľa 17. mája: 15.30 Kolín - Mainz

Kolín - Mainz 18.00 Union Berlín - Bayern Mníchov Pondelok 18. mája: 20.30 Brémy - Leverkusen

V odvete Pohára víťazov pohárov anglický klub zvíťazil nad rezervou Realu Madrid 5:1.

"V hľadisku bolo 262 ľudí. Vyhrali sme, ja som strelil hetrik, no aj tak to bola veľmi zvláštna skúsenosť," spomínal Cross na klubovej stránke West Hamu.

Jeho tím dostal prísny trest za to, že anglickí fanúšikovia v Madride nezniesli prehru. Ničili štadión, bili sa s políciou. Jeden fanúšik dokonca počas toho zomrel.

Európska futbalová únia (UEFA) po prvý raz použila trest uzavretia štadióna.

Hoci hráči West Hamu v odvete vyhrali a postúpili do ďalšieho kola, na tento zápas neradi spomínajú.

Pozitívny test nie je katastrofa

Cez víkend za rovnakých okolností – bez divákov - po prestávke zavinenej pandémiou nového koronavírusu štartuje nemecká Bundesliga.